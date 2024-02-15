Разработан механизм ограничения тарифов электросетевых компаний

ФАС разработала проект постановления правительства, ограничивающий предельные операционные расходы (OPEX) территориальных сетевых организаций (ТСО, оказывают услуги передачи электроэнергии), пишут "Ведомости" со ссылкой на документ.

Речь идет о ТСО, отвечающих за распределительные. Согласно документу, при расчете тарифов на передачу электроэнергии (они составляют до 50% в конечной цене электричества для коммерческих потребителей) исполнительные органы субъектов РФ в области тарифного регулирования должны будут рассчитывать предельные расходы ТСО в привязке к OPEX крупнейшей в регионе электросетевой компании.

Проект предусматривает переходный период. В 2025 г. операционные расходы ТСО еще могут превышать OPEX крупнейшей сетевой организации на 50%, но уже в 2026 г. разницу предлагается срезать полностью. Речь идет об удельных расходах на «единицу количества активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности», т. е. передачи электроэнергии. Таким образом, удельный OPEX небольших сетевых компаний уже в 2026 г. сравняется с уровнем расходов крупнейшей региональной ТСО.

Документ обеспечивает подготовку к введению в России так называемых эталонов в сетях. Это новый принцип долгосрочного регулирования тарифов на основе расчета базового (эталонного) OPEX для распределительных сетей, входящих в «Россети», и иных ТСО (как частных, так и находящихся в муниципальной или региональной собственности). Планируется, что в сетях принцип эталонов должен заработать в России с 1 июля 2026 г., но нормативная база для этого еще не разработана.

Разработанные изменения направлены на устранение тарифного дисбаланса до введения эталонов в сетях, подтверждает представитель ФАС. Они позволят создать необходимые условия для оптимизации расходов менее эффективных организаций и обеспечить равные условия осуществления регулируемой деятельности естественных монополий в рамках региона, добавил он.