Бизнес отмечает потери при продаже валютной выручки

15 февраля. FINMARKET.RU -теряет крупные суммы, выполняя требование об обязательной продаже валютной выручки.

Введение обязательной продажи валютной выручки заставило экспортеров перестраивать бизнес-процессы и менять планы, рассказал "Известиям" председатель совета Торгово-промышленной палаты по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. До этого компании оставляли на своих счетах деньги в иностранной валюте и тратили ее на нужды за рубежом.

Теперь же экспортеры должны продавать валютную выручку в России, но при этом теряется часть средств при трансграничных переводах, рассказал Владимир Гамза. По его словам, на высокие комиссии жалуется всё больше участников рынка.

В другом деловом объединении также фиксируют эту проблему. Как объяснил вице-президент "Опоры России" Николай Дунаев, комиссии сейчас высокие, поскольку есть трудности с платежами. Сборы достигают 6%. Жалобы от предпринимателей на эту проблемы подтвердил "Известиям" еще один источник, близкий к крупному бизнес-объединению.

Некоторые финансовые организации, которые до сих пор работают с долларом и евро, берут комиссию за входящий валютный платеж, и ее размер действительно может быть чувствительным для предпринимателя, отметил источник на банковском рынке. Кроме того, по его словам, многие игроки увеличили сбор за валютный контроль (обязательный надзор за операциями, которые проводятся в рамках внешнеэкономической деятельности) - он может доходить до 70-120 тыс. рублей за платеж.

На сайтах крупнейших банков информация о трансграничных платежах разрозненная и комиссию игроки не указывают. Финансовые организации назначают разные комиссии в зависимости от своей политики. Сегодня минимальный сбор за трансграничные переводы составляет 1,5%, включая конвертацию и приход денежных средств на счет, рассказал председатель Комиссии по внешнеэкономической деятельности (ВЭД) общественного совета при Минэкономразвития России Алексей Шарифуллин.