ЦБ обяжет банки учитывать рассрочку при выдаче кредита

14 февраля. FINMARKET.RU - В Банке России хотят обязатьучитывать оформленные рассрочки при оценке долговой нагрузки граждан перед выдачей кредита. Об этом "Известиям" заявил глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслугМихаил Мамута.

По его словам,- это долг, который нужно учитывать при расчете предельной нагрузки граждан. Мамута объяснил: если банк не видит этой информации, то он может выдать заемщику кредит, который тот не в силах будет обслуживать. Поэтому данные о крупной рассрочке должны передаваться в бюро кредитных историй (БКИ) и учитываться при выдаче ссуд, подчеркнул Михаил Мамута.

Инициативу ЦБ поддержали в БКИ. Появление этих данных в кредитных историях поможет более точно рассчитывать долговую нагрузку граждан, уверен директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. По его словам, это позволит финорганизациям понимать реальное положение гражданина и принимать правильное решение о предоставлении средств и условиях займа.

Кроме того, передача данных о рассрочке в БКИ поможет решить проблему "тонких" кредитных историй (при недостаточном количестве данных), когда банки не в состоянии оценить риски, добавил гендиректор объединенного кредитного бюро Михаил Алексин.

Рассрочки бывают "платные" и "бесплатные". Первые, по сути, схожи с потребительскими займами, отметил Мамута. Поэтому и регулирование должно быть таким же, чтобы у банков не было стимула перекладывать в "другую корзину" часть кредитного портфеля.

Есть и бесплатная рассрочка, когда цена на товар не зависит от того, оплачивает клиент продукт сразу или нет. В этом случае человека всё равно следует информировать, чтобы он понимал свои возможные риски и оценивал нагрузку, считает зампред ЦБ Алексей Гузнов.

Вероятно, операторы рассрочки должны быть встроены в систему защиты потребителей, а также - информирования о долговой нагрузке, включая взаимодействие с БКИ, считает Гузнов. Эти модели отрабатываются.

В ЦБ перешли к активной фазе работы над регулированием рассрочек. Текст законопроекта, скорее всего, будет готов в ближайший месяц, сообщил Гузнов.