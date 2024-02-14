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14 февраля 2024 года 09:43

Власти определят жесткий порядок перехода на отечественный софт

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Сергей Фадеичев/ТАСС
Сергей Фадеичев/ТАСС
14 февраля. FINMARKET.RU - Минцифры подготовило законопроект, согласно которому правительство и ЦБ смогут определять перечень объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), которые по указу президента России от 30 марта 2022 года должны будут с 2025 года обязательно перейти на отечественный софт, пишут "Ведомости" со ссыокй на свои источники в телекомоператоре и профильной ассоциации.

Реализация требований к КИИ предполагает формирование программы проектов, многие из которых требуют значительного финансирования и сроков реализации, измеряемых месяцами, если не годами, отметил партнер, лидер практики технологического консультирования компании ДРТ (бывшая Deloitte в России) Тимофей Хорошев. Соответственно, чем позже объект будет идентифицирован как объект КИИ, тем дольше предприятие сможет реализовать требования закона в отношении данного объекта. К примеру, процесс миграции промышленного ПО, работающего с высоконагруженной системой управления базой данных, может потребовать до года, а в сложных случаях - и до двух лет, поэтому организации должны задуматься о переходе заблаговременно, отметил директор по взаимодействию с органами государственной власти Postgres Professional Михаил Хазов. На первый взгляд положительная инициатива может быть воспринята рынком негативно, считает коммерческий директор РДТЕХ Светлана Иванова, поясняя, что попытка бюрократизировать процесс может привести к его затягиванию. Намного важнее и эффективнее было бы экономическое стимулирование владельцев КИИ и разработчиков к ускоренному созданию и внедрению замещающих инфраструктурных решений.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  софт,  переход

 
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