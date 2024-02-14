Бизнесу предлагают штрафы заменить на инвестиции

14 февраля. FINMARKET.RU - Минэкономразвития разрабатывает концепцию законопроекта, который позволит компаниям, нарушившим требования надзорных органов, направлять средства навместо уплаты штрафов, сообщают "Ведомости" со ссылкой на статс-секретаря - замминистра экономического развития Алексей Херсонцев. По его словам, поправки потребуются в КоАП и в закон "О государственном контроле (надзоре)". Сейчас идея обсуждается с другими ведомствами.

Юрист МКА "Князев и партнеры" Михаил Ганущак считает предлагаемую Минэкономразвития меру нереализуемой. Во-первых, по планам Минфина поступления в бюджетную систему от штрафов должны ежегодно увеличиваться. При условии дефицита бюджета новая мера лишь усугубит ситуацию. Во-вторых, штраф является основной мерой, обеспечивающей соблюдение положений, закрепленных в КоАПе. Еслизаменят на инвестирование в собственное же предприятие, у государства, по сути, не будет рычагов принуждения бизнеса к соблюдению законов, останется лишь приостановление деятельности - крайне серьезная и редко применяемая мера, заключил Ганущак.

Инициативу сложно реализовать при условии сохранения базовых механизмов административного права, согласился управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Штраф - это не только наказание за совершенные нарушения, но и мера принуждения к исполнению закона и превентивного воздействия, контроль без санкций не имеет смысла. В текущей формулировке механизм замены штрафов на инвестиции предполагает, что если надзорный орган по каким-то причинам не обнаружит нарушений, то и разрабатывать дорожную карту, вкладываться в модернизацию производства у компании стимула нет, пояснил эксперт. Кроме того, инициатива лишает многих полномочий надзорные органы, которым будет позволено выявлять нарушения, но не штрафовать.