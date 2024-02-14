- — торговля (чуть менее 2 млн человек);
- — гостиницы и рестораны (400 тыс.);
- — связь и телекоммуникация (150 тыс.);
- — финансы и страхование (400 тыс.);
- — операции с недвижимостью (700 тыс.).
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14 февраля 2024 года 08:25
В сфере услуг избыточно заняты 3,7 млн человек
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dpa\ТАСС
14 февраля. FINMARKET.RU - 3,7 млн человек избыточно заняты в сфере услуг в России. К такому выводу пришли ученые РАН. При этом в целом на рынке труда в России — дефицит кадров. Такая ситуация снижает потенциал роста реального сектора. Люди предпочитают работать в сфере услуг, поскольку там зачастую требуется более низкий уровень квалификации, при этом зарплаты выше. О том, как власти и компании исправляют возникшую диспропорцию, пишут "Известия". В сфере услуг сложилась избыточная занятость, что может снижать потенциал экономического роста в реальном секторе и влиять на дефицит кадров. Об этом говорится в исследовании научного сотрудника Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Ксении Савчишиной, материал опубликован в журнале "Научные труды". В понимании автора, избыточная занятость возникает при низкой производительности труда (когда фактическая занятость превышает ее «расчетный» уровень на тот же объем выпуска). Низкую производительность (на 40% меньше средней по экономике) демонстрирует пятая часть всех занятых в России, говорится в исследовании. В итоге без риска сокращения выпуска в другие виды деятельности можно направить 3,7 млн человек из сферы услуг, отмечается в документе. Среди них:
Опубликовано Финмаркет
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