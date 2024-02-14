В сфере услуг избыточно заняты 3,7 млн человек

14 февраля. FINMARKET.RU - 3,7 млн человек избыточно заняты в сфере услуг в России. К такому выводу пришли ученые РАН. При этом в целом на рынке труда в России — дефицит кадров. Такая ситуация снижает потенциал роста реального сектора. Люди предпочитают работать в сфере услуг, поскольку там зачастую требуется более низкий уровень квалификации, при этом зарплаты выше. О том, как власти и компании исправляют возникшую диспропорцию, пишут "Известия".

В сфере услуг сложилась избыточная, что может снижать потенциал экономического роста в реальном секторе и влиять на дефицит кадров. Об этом говорится в исследовании научного сотрудника Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Ксении Савчишиной, материал опубликован в журнале "Научные труды". В понимании автора, избыточная занятость возникает при низкой производительности труда (когда фактическая занятость превышает ее «расчетный» уровень на тот же объем выпуска).

Низкую производительность (на 40% меньше средней по экономике) демонстрирует пятая часть всех занятых в России, говорится в исследовании. В итоге без риска сокращения выпуска в другие виды деятельности можно направить 3,7 млн человек из сферы услуг, отмечается в документе. Среди них:

— торговля (чуть менее 2 млн человек);

— гостиницы и рестораны (400 тыс.);

— связь и телекоммуникация (150 тыс.);

— финансы и страхование (400 тыс.);

— операции с недвижимостью (700 тыс.).

В исследовании РАН также отмечается, что около 60% ВВП РФ создается в отрасли услуг, а доля занятых там — 62%. Если в развитых странах рост этой отрасли стал следствием увеличения производительности в реальном секторе и высвобождения трудовых ресурсов, то в России это происходило на фоне кардинального сокращения в промышленности, подчеркивает Ксения Савчишина.

Например, доля занятых в торговле увеличилась с 19,6% в 2010 году до 21,5% в 2019-м. При этом в науке, здравоохранении, образовании, госуправлении этот показатель снизился, отмечается в исследовании.

В итоге перераспределение валового национального дохода (объема конечного производства) в пользу сферы услуг будет существенно ограничивать возможности наращивания выпуска в реальном секторе, подчеркивается в исследовании РАН. Там приводятся такие расчеты: если сгладить ценовую динамику хотя бы в торговле, то среднегодовое ускорение выпуска в высокотехнологичном сегменте реального сектора может достигнуть 0,6 п.п. в год в 2024–2030 годах.

Без решения проблемы будет сохраняться не только дефицит кадров, но и проблемы низкой производительности, а также невысоких зарплат, уверены специалисты РАН.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала недостаток рабочей силы основным тормозом развития производства в России. В Минэке также считают дефицит кадров одним из главных рисков для экономики.

Власти уже работают над повышением эффективности труда. В Минэке сообщили "Известиям", что потребность в кадрах среди предприятий — участников нацпроекта "Производительность труда" за шесть лет его действия (с 2019 по 2024 год) сократится на 132 тыс. человек. Порядка 40 тыс. приходится на торговлю, которая относится к сфере услуг, добавили там. Это возможно благодаря выстраиванию современной производственной системы на предприятиях и сокращению издержек.

В ведомстве прорабатывают создание центров компетенций по повышению эффективности целых отраслей.

Разница в зарплатах — основная причина диспропорции на рынке труда, когда в сфере услуг избыточность кадров, а в промышленности — их недостаток, считают опрошенные "Известиями" эксперты. Кроме того, для работы в услугах часто не требуется высокий уровень квалификации, вход в эту отрасль не сопряжен с такими барьерами, как в промышленности, пояснила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управления человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Переток рабочей силы из реального сектора экономики в сферу услуг вызван в первую очередь тем, что обрабатывающая промышленность не могла предложить конкурентные условия работникам, заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По его словам, работодателям следует повышать оплату труда, чтобы добиться притока кадров в обрабатывающие секторы.

Однако увеличение зарплат в промышленности может привести к росту расходов для предприятий и в итоге — к повышению цен на их продукцию. Тогда будет разгоняться инфляция, считает член МРО "Деловой России", вице-президент по развитию бизнеса в Европе и СНГ корпорации Unex Алексей Улитенко.

Впрочем, рынок сам сможет отрегулировать распределение специалистов и их доход, считает управляющий партнер юрфирмы BBNP Максим Барашев.