Медиарейтинг банков за январь 2024 года

Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг Российских банков за январь 2024 года.

В январе 2024 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место по количеству упоминаний занял банк ФК "Открытие", по показателю Индекса заметности и охватам - Альфа-Банк. В пятерку лидеров также вошли "Тинькофф Банк" и Промсвязьбанк.

Сбербанк традиционно сохранил первое место c результатом 33 769 упоминаний (46 235 в декабре). Вторую позицию занял ВТБ - 24 420 упоминаний (34 473 в декабре), за ним следует банк ФК "Открытие" - 9 413 упоминаний (9 272 месяцем ранее).

Показатель Индекса заметности Сбербанка снизился на 34% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ потерял 56%, заметность Альфа-Банка снизилась на 18% по сравнению с декабрем.

В рейтинге охвата первую строку рейтинга занял ВТБ с результатом 266,3 млн (-14,4%, 311 млн в декабре). На втором месте - Сбербанк с результатом 258 млн, показатель вырос на 23% в сравнении с предыдущим месяцем (209,5 млн). Третью строчку занял Альфа-Банк, его показатели выросли на 132% - до 202 млн (87 млн месяцем ранее).

Ключевым событием в медиаполе Сбербанка в январе стала публикация сокращенных финансовых результатов по РСБУ за 2023 год. Чистая прибыль кредитной организации выросла почти в пять раз, до рекордных 1,493 трлн руб. (против 300 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ в 2022 году). Чистый процентный доход Сбербанка за год вырос на 36,6% год к году, до 2,3 трлн руб. Объем средств физлиц в декабре вырос на 5,7%, а с начала года - на 23,5%, до 22,6 трлн руб.

Головное отделение Сбербанка в Крыму было торжественно открыто в Симферополе, на церемонии присутствовали глава банка Герман Греф и глава республики Крым Сергей Аксенов. "Темпы, с которыми мы здесь развивались, невозможны были бы без поддержки местной власти. И мы, собственно говоря, сегодня за год имеем долю на рынке 12%, у нас здесь, в Крыму, работает 14 офисов, мы имеем порядка 130 наших банкоматов", - заявил в ходе церемонии Г.Греф.

Также в январе Сбербанк выявил новую схему мошенничества в отношении юридических лиц. Злоумышленники создают в мессенджерах фейковый аккаунт якобы руководителя компании, начинают переписку с бухгалтером и просят перевести деньги на указанные ими реквизиты - при совершении перевода деньги уходят на подставные счета.

Наиболее заметное событие в информационном поле ВТБ также было связано с борьбой с мошенническими атаками: впервые за четыре года количество их снизилось. По итогам 2023 года число таких случаев составило 6,5 млн, что на 16% меньше 2022 года. ВТБ удалось спасти 10,5 млрд руб. на счетах более 100 тысяч клиентов. "Очевидное снижение трафика мошенников мы наблюдаем к концу года, количество зафиксированных атак в декабре по отношению к январю упало более чем в 3 раза. В том числе благодаря автоматизации фиксации и отслеживания мошеннических звонков, последующей блокировке и идентификации злоумышленников", - отметил Никита Чугунов, старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ.

Также в январе ВТБ сообщил о выдаче российскими банками рекордного объема ипотеки по итогам в 2023 года. Согласно оценке аналитиков ВТБ,выдали кредиты на общую сумму около 7,8 трлн рублей, относительно результатов 2022 года выдача выросла на 60%. Сам ВТБ в прошлом году также выдал рекордный за все время своей работы объем ипотеки - около 348 тыс. жилищных кредитов почти на 1,5 трлн руб., что по объему более чем на 40% превышает показатель 2022 года и на четверть - 2021 года.

ВТБ и банк ФК "Открытие" в январе провели совместный опрос среди автолюбителей, большинство из которых высказалось за продление параллельного импорта иностранных автомобилей в нашу страну. Главным аргументом в пользу "параллельного" канала поставок автомобилей наши соотечественники назвали право на свободу выбора личного транспортного средства.

Резонансным событием в медиаполе Альфа-Банка стала претензия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России к рекламной кампании банка, которая была признана ненадлежащей и наущающей закон. В антимонопольном ведомстве пояснили, что банк не указывал в рекламе дебетовой карты существенные условия переводов и платежей, чем вводил потребителей в заблуждение. "В рекламе предоставлялась привлекательная для потребителей информация о том, что все переводы и платежи по дебетовой карте можно осуществлять бесплатно. При этом существенные условия об ограничениях такой опции не были указаны", - уточнили в ФАС.

Альфа-Банк, сервис рассрочки "Подели" и сеть АЗС "Газпромнефть" первыми в России запустили оплату в рассрочку на автозаправках. В момент заправки клиенту нужно оплатить только 25% стоимости, остальное - тремя равными платежами раз в две недели. Сервис доступен держателям любых карт любого банка РФ, оплатить заказ можно в мобильном приложении сети АЗС "Газпромнефть".

Другим заметным событием в информационном поле Альфа-Банка стала публикация предварительных финансовых результатов по РСБУ за 12 месяцев 2023 года. Чистая прибыль банка составила 118 млрд руб. против рекордного убытка в 117,1 млрд руб. годом ранее. Кроме того, Альфа-Банк продемонстрировал рекордный рост клиентской базы: впервые число розничных клиентов превысило 30 млн - за год их количество увеличилось более чем на 4,6 млн человек. Число клиентов малого и среднего бизнеса (МСБ) выросло почти на четверть и достигло 1,6 млн.

Название Упоминания в СМИ, январь 2024 Упоминания в СМИ, декабрь 2023 Изменение, % 1 Сбербанк 33 769 46 235 -27,0 2 ВТБ 24 420 34 473 -29,2 3 ФК Открытие 9 413 9 272 1,5 4 Тинькофф Банк 6 924 7 465 -7,2 5 Альфа-Банк 6 882 7 475 -7,9 6 Россельхозбанк 4 606 8 124 -43,3 7 Промсвязьбанк 4 478 6 288 -28,8 8 Газпромбанк 4 069 7 745 -47,5 9 Совкомбанк 3 596 5 234 -37,0 10 МТС Банк 2 753 2 212 24,5 11 Банк ДОМ.РФ 2 093 2 210 -5,3 12 Банк Санкт-Петербург 1 953 1 412 38,3 13 Росбанк 1 937 3 019 -35,8 14 Банк УРАЛСИБ 1 832 1 776 3,2 15 Росгосстрахбанк 1 434 1 482 -3,2 16 Почта банк 1 362 1 540 -11,6 17 РНКБ Банк 1 125 1 068 5,3 18 Московский Кредитный Банк 1 053 1 583 -33,5 19 Банк ЗЕНИТ 948 753 25,9 20 Ренессанс Кредит 894 812 10,1 21 Райффайзенбанк 860 2 596 -66,9 22 Дальневосточный банк 839 809 3,7 23 Банк Синара 837 1 314 -36,3 24 ХКФ Банк 815 937 -13,0 25 Примсоцбанк 730 914 -20,1 26 Банк Русский Стандарт 700 801 -12,6 27 УБРиР 638 857 -25,6 28 Новикомбанк 599 1 205 -50,3 29 Ак Барс Банк 540 893 -39,5 30 МСП Банк 508 572 -11,2 31 Банк Левобережный 488 431 13,2 32 АБ "Россия" 473 476 -0,6 33 Абсолют Банк 463 596 -22,3 34 Банк БКФ 387 274 41,2 35 Азиатско-Тихоокеанский Банк 385 425 -9,4 36 Банк "Акцепт" 380 112 239,3 37 КБ "Центр-инвест" 379 640 -40,8 38 ОТП Банк 377 1 171 -67,8 39 Банк ТРАСТ 366 766 -52,2 40 Экспобанк 347 727 -52,3 41 Росэксимбанк 340 334 1,8 42 Алмазэргиэнбанк 323 548 -41,1 43 Фора-Банк" 299 238 25,6 44 Банк Оренбург 276 154 79,2 45 Банк "Точка" 272 345 -21,2 46 Банк "Таврический" 250 298 -16,1 47 Транскапиталбанк 237 365 -35,1 48 Генбанк 230 112 105,4 49 ЮниКредит Банк 224 340 -34,1 50 ВБРР 222 395 -43,8

Название Индекс заметности, январь 2024 Индекс заметности, декабрь 2023 Изменение, % 1 Сбербанк 5 045 457 7 665 958 -34,2 2 ВТБ 2 730 511 6 206 207 -56,0 3 Альфа-Банк 1 244 199 1 520 855 -18,2 4 Тинькофф Банк 1 021 655 992 067 3,0 5 Промсвязьбанк 584 374 980 765 -40,4 6 Россельхозбанк 582 368 1 144 727 -49,1 7 Совкомбанк 529 847 1 025 891 -48,4 8 ФК Открытие 487 911 974 232 -49,9 9 Газпромбанк 459 376 1 097 292 -58,1 10 РНКБ Банк 300 671 246 875 21,8 11 Банк УРАЛСИБ 298 167 468 485 -36,4 12 Росгосстрах Банк 285 106 207 554 37,4 13 Банк ДОМ.РФ 261 030 283 211 -7,8 14 МТС Банк 205 780 185 851 10,7 15 Банк Санкт-Петербург 200 330 158 266 26,6 16 Росбанк 167 287 470 504 -64,4 17 Новикомбанк 165 978 456 895 -63,7 18 Райффайзенбанк 159 235 538 384 -70,4 19 Банк Синара 150 754 248 973 -39,4 20 Банк Русский Стандарт 119 192 131 945 -9,7 21 Почта банк 111 590 203 371 -45,1 22 Банк БКФ 96 414 58 156 65,8 23 УБРиР 80 029 146 820 -45,5 24 Банк ТРАСТ 73 758 223 874 -67,1 25 Московский Кредитный Банк 72 025 134 628 -46,5 26 АБ "Россия" 69 632 52 869 31,7 27 КБ "Центр-инвест" 67 010 129 292 -48,2 28 ХКФ Банк 60 817 80 363 -24,3 29 МСП Банк 58 121 82 492 -29,5 30 Экспобанк 55 325 224 099 -75,3 31 Банк ЗЕНИТ 42 382 94 121 -55,0 32 Ак Барс Банк 40 719 134 729 -69,8 33 Ренессанс Кредит 27 498 71 253 -61,4 34 Банк Левобережный 27 005 86 396 -68,7 35 НБД-Банк 26 424 47 219 -44,0 36 Абсолют-Банк 24 942 64 582 -61,4 37 СМП Банк 24 307 27 280 -10,9 38 Ситибанк 21 410 38 825 -44,9 39 Банк "Точка" 21 193 24 151 -12,2 40 ВБРР 21 109 12 448 69,6 41 Азиатско-Тихоокеанский Банк 19 946 38 122 -47,7 42 Ингосстрах Банк 19 532 19 472 0,3 43 АКБ "ЦентроКредит" 19 429 2 194 785,6 44 Алмазэргиэнбанк 19 013 31 160 -39,0 45 Модульбанк 18 173 33 929 -46,4 46 Фора-Банк 16 766 7 966 110,5 47 СЭБ банк 15 995 18 394 -13,0 48 Примсоцбанк 15 899 20 630 -22,9 49 ЮниКредит Банк 15 006 24 476 -38,7 50 ОТП Банк 13 384 57 864 -76,9

Название Охват аудитории, январь 2024 Охват аудитории, декабрь 2023 Изменение, % 1 ВТБ 266 388 574 311 066 983 -14,4 2 Сбербанк 258 063 695 209 587 769 23,1 3 Альфа-Банк 202 077 333 87 080 983 132,1 4 Тинькофф Банк 112 680 064 97 116 734 16,0 5 Промсвязьбанк 109 567 711 72 099 864 52,0 6 Совкомбанк 92 250 007 77 733 418 18,7 7 Газпромбанк 85 961 017 100 256 815 -14,3 8 ФК "Открытие" 80 853 729 102 498 201 -21,1 9 Росбанк 75 311 474 100 935 467 -25,4 10 Россельхозбанк 66 420 352 92 063 754 -27,9 11 Банк ДОМ.РФ 56 309 556 43 123 165 30,6 12 Банк Санкт-Петербург 54 437 847 50 690 743 7,4 13 Райффайзенбанк 39 964 553 154 365 631 -74,1 14 Росгосстрахбанк 39 761 368 24 172 124 64,5 15 УБРиР 37 110 429 23 712 882 56,5 16 МТС Банк 36 469 957 44 726 591 -18,5 17 Банк Русский Стандарт 34 229 146 49 646 874 -31,1 18 Почта банк 33 327 657 37 565 213 -11,3 19 РНКБ Банк 32 474 440 18 295 993 77,5 20 АБ "Россия" 29 547 323 41 815 798 -29,3 21 Банк ЗЕНИТ 28 604 190 34 617 562 -17,4 22 Новикомбанк 27 702 642 33 784 211 -18,0 23 ХКФ Банк 27 474 669 17 495 123 57,0 24 Банк УРАЛСИБ 27 261 040 28 529 732 -4,4 25 Экспобанк 24 921 157 44 562 452 -44,1 26 Абсолют Банк 24 576 116 25 887 491 -5,1 27 Ситибанк 24 243 951 10 447 711 132,1 28 Банк ТРАСТ 23 974 590 29 053 973 -17,6 29 Московский Кредитный Банк 23 437 452 38 301 847 -38,8 30 Банк Синара 23 356 253 31 118 468 -24,9 31 МСП Банк 22 580 229 26 162 524 -13,7 32 Банк "Точка" 21 604 363 18 236 286 18,5 33 Банк БКФ 21 447 675 19 163 169 11,9 34 ВБРР 21 379 353 17 701 208 20,8 35 ЮниКредит Банк 20 708 538 18 270 104 13,3 36 Азиатско-Тихоокеанский Банк 20 155 543 8 790 764 129,3 37 КБ "Центр-инвест" 19 879 952 5 362 630 270,7 38 РосДорБанк 18 392 348 13 273 633 38,6 39 Банк Оренбург 18 253 497 6 418 136 184,4 40 Bank of China 15 235 611 10 370 940 46,9 41 Ренессанс Кредит 15 077 153 15 504 220 -2,8 42 ОТП Банк 12 428 314 20 042 119 -38,0 43 Ак Барс Банк 12 195 045 28 182 602 -56,7 44 Банк "Кубань Кредит" 11 330 387 3 820 900 196,5 45 АКБ "ЦентроКредит" 11 199 695 1 498 776 647,3 46 Генбанк 8 097 629 25 855 058 -68,7 47 Морской Банк 7 895 748 1 530 810 415,8 48 Банк "РостФинанс" 6 823 491 2 324 242 193,6 49 Росэксимбанк 5 951 304 9 675 114 -38,5 50 СДМ-Банк 5 842 854 11 436 406 -48,9

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- это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.

Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.

Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.

Охват аудитории -среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.

В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 65 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ. Период исследования: ноябрь 2023 г.

При составлении рейтинга учитывались все доступные для анализа в базе СМИ "СКАН" российские федеральные, региональные и зарубежные СМИ.

Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 13.02.2024.

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