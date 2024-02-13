Медиарейтинг банков за январь 2024 года

Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг Российских банков за январь 2024 года.
В январе 2024 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место по количеству упоминаний занял банк ФК "Открытие", по показателю Индекса заметности и охватам - Альфа-Банк. В пятерку лидеров также вошли "Тинькофф Банк" и Промсвязьбанк.
Сбербанк традиционно сохранил первое место c результатом 33 769 упоминаний (46 235 в декабре). Вторую позицию занял ВТБ - 24 420 упоминаний (34 473 в декабре), за ним следует банк ФК "Открытие" - 9 413 упоминаний (9 272 месяцем ранее).
Показатель Индекса заметности Сбербанка снизился на 34% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ потерял 56%, заметность Альфа-Банка снизилась на 18% по сравнению с декабрем.
В рейтинге охвата первую строку рейтинга занял ВТБ с результатом 266,3 млн (-14,4%, 311 млн в декабре). На втором месте - Сбербанк с результатом 258 млн, показатель вырос на 23% в сравнении с предыдущим месяцем (209,5 млн). Третью строчку занял Альфа-Банк, его показатели выросли на 132% - до 202 млн (87 млн месяцем ранее).
Ключевым событием в медиаполе Сбербанка в январе стала публикация сокращенных финансовых результатов по РСБУ за 2023 год. Чистая прибыль кредитной организации выросла почти в пять раз, до рекордных 1,493 трлн руб. (против 300 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ в 2022 году). Чистый процентный доход Сбербанка за год вырос на 36,6% год к году, до 2,3 трлн руб. Объем средств физлиц в декабре вырос на 5,7%, а с начала года - на 23,5%, до 22,6 трлн руб.
Головное отделение Сбербанка в Крыму было торжественно открыто в Симферополе, на церемонии присутствовали глава банка Герман Греф и глава республики Крым Сергей Аксенов. "Темпы, с которыми мы здесь развивались, невозможны были бы без поддержки местной власти. И мы, собственно говоря, сегодня за год имеем долю на рынке 12%, у нас здесь, в Крыму, работает 14 офисов, мы имеем порядка 130 наших банкоматов", - заявил в ходе церемонии Г.Греф.
Также в январе Сбербанк выявил новую схему мошенничества в отношении юридических лиц. Злоумышленники создают в мессенджерах фейковый аккаунт якобы руководителя компании, начинают переписку с бухгалтером и просят перевести деньги на указанные ими реквизиты - при совершении перевода деньги уходят на подставные счета.
Наиболее заметное событие в информационном поле ВТБ также было связано с борьбой с мошенническими атаками: впервые за четыре года количество их снизилось. По итогам 2023 года число таких случаев составило 6,5 млн, что на 16% меньше 2022 года. ВТБ удалось спасти 10,5 млрд руб. на счетах более 100 тысяч клиентов. "Очевидное снижение трафика мошенников мы наблюдаем к концу года, количество зафиксированных атак в декабре по отношению к январю упало более чем в 3 раза. В том числе благодаря автоматизации фиксации и отслеживания мошеннических звонков, последующей блокировке и идентификации злоумышленников", - отметил Никита Чугунов, старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ.
Также в январе ВТБ сообщил о выдаче российскими банками рекордного объема ипотеки по итогам в 2023 года. Согласно оценке аналитиков ВТБ, банки
выдали кредиты на общую сумму около 7,8 трлн рублей, относительно результатов 2022 года выдача выросла на 60%. Сам ВТБ в прошлом году также выдал рекордный за все время своей работы объем ипотеки - около 348 тыс. жилищных кредитов почти на 1,5 трлн руб., что по объему более чем на 40% превышает показатель 2022 года и на четверть - 2021 года.
ВТБ и банк ФК "Открытие" в январе провели совместный опрос среди автолюбителей, большинство из которых высказалось за продление параллельного импорта иностранных автомобилей в нашу страну. Главным аргументом в пользу "параллельного" канала поставок автомобилей наши соотечественники назвали право на свободу выбора личного транспортного средства.
Резонансным событием в медиаполе Альфа-Банка стала претензия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России к рекламной кампании банка, которая была признана ненадлежащей и наущающей закон. В антимонопольном ведомстве пояснили, что банк не указывал в рекламе дебетовой карты существенные условия переводов и платежей, чем вводил потребителей в заблуждение. "В рекламе предоставлялась привлекательная для потребителей информация о том, что все переводы и платежи по дебетовой карте можно осуществлять бесплатно. При этом существенные условия об ограничениях такой опции не были указаны", - уточнили в ФАС.
Альфа-Банк, сервис рассрочки "Подели" и сеть АЗС "Газпромнефть" первыми в России запустили оплату в рассрочку на автозаправках. В момент заправки клиенту нужно оплатить только 25% стоимости, остальное - тремя равными платежами раз в две недели. Сервис доступен держателям любых карт любого банка РФ, оплатить заказ можно в мобильном приложении сети АЗС "Газпромнефть".
Другим заметным событием в информационном поле Альфа-Банка стала публикация предварительных финансовых результатов по РСБУ за 12 месяцев 2023 года. Чистая прибыль банка составила 118 млрд руб. против рекордного убытка в 117,1 млрд руб. годом ранее. Кроме того, Альфа-Банк продемонстрировал рекордный рост клиентской базы: впервые число розничных клиентов превысило 30 млн - за год их количество увеличилось более чем на 4,6 млн человек. Число клиентов малого и среднего бизнеса (МСБ) выросло почти на четверть и достигло 1,6 млн.
|
|Название
|Упоминания в СМИ, январь 2024
|Упоминания в СМИ, декабрь 2023
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|33 769
|46 235
|-27,0
|2
|ВТБ
|24 420
|34 473
|-29,2
|3
|ФК Открытие
|9 413
|9 272
|1,5
|4
|Тинькофф Банк
|6 924
|7 465
|-7,2
|5
|Альфа-Банк
|6 882
|7 475
|-7,9
|6
|Россельхозбанк
|4 606
|8 124
|-43,3
|7
|Промсвязьбанк
|4 478
|6 288
|-28,8
|8
|Газпромбанк
|4 069
|7 745
|-47,5
|9
|Совкомбанк
|3 596
|5 234
|-37,0
|10
|МТС Банк
|2 753
|2 212
|24,5
|11
|Банк ДОМ.РФ
|2 093
|2 210
|-5,3
|12
|Банк Санкт-Петербург
|1 953
|1 412
|38,3
|13
|Росбанк
|1 937
|3 019
|-35,8
|14
|Банк УРАЛСИБ
|1 832
|1 776
|3,2
|15
|Росгосстрахбанк
|1 434
|1 482
|-3,2
|16
|Почта банк
|1 362
|1 540
|-11,6
|17
|РНКБ Банк
|1 125
|1 068
|5,3
|18
|Московский Кредитный Банк
|1 053
|1 583
|-33,5
|19
|Банк ЗЕНИТ
|948
|753
|25,9
|20
|Ренессанс Кредит
|894
|812
|10,1
|21
|Райффайзенбанк
|860
|2 596
|-66,9
|22
|Дальневосточный банк
|839
|809
|3,7
|23
|Банк Синара
|837
|1 314
|-36,3
|24
|ХКФ Банк
|815
|937
|-13,0
|25
|Примсоцбанк
|730
|914
|-20,1
|26
|Банк Русский Стандарт
|700
|801
|-12,6
|27
|УБРиР
|638
|857
|-25,6
|28
|Новикомбанк
|599
|1 205
|-50,3
|29
|Ак Барс Банк
|540
|893
|-39,5
|30
|МСП Банк
|508
|572
|-11,2
|31
|Банк Левобережный
|488
|431
|13,2
|32
|АБ "Россия"
|473
|476
|-0,6
|33
|Абсолют Банк
|463
|596
|-22,3
|34
|Банк БКФ
|387
|274
|41,2
|35
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|385
|425
|-9,4
|36
|Банк "Акцепт"
|380
|112
|239,3
|37
|КБ "Центр-инвест"
|379
|640
|-40,8
|38
|ОТП Банк
|377
|1 171
|-67,8
|39
|Банк ТРАСТ
|366
|766
|-52,2
|40
|Экспобанк
|347
|727
|-52,3
|41
|Росэксимбанк
|340
|334
|1,8
|42
|Алмазэргиэнбанк
|323
|548
|-41,1
|43
|Фора-Банк"
|299
|238
|25,6
|44
|Банк Оренбург
|276
|154
|79,2
|45
|Банк "Точка"
|272
|345
|-21,2
|46
|Банк "Таврический"
|250
|298
|-16,1
|47
|Транскапиталбанк
|237
|365
|-35,1
|48
|Генбанк
|230
|112
|105,4
|49
|ЮниКредит Банк
|224
|340
|-34,1
|50
|ВБРР
|222
|395
|-43,8
|
|Название
|Индекс заметности, январь 2024
|Индекс заметности, декабрь 2023
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|5 045 457
|7 665 958
|-34,2
|2
|ВТБ
|2 730 511
|6 206 207
|-56,0
|3
|Альфа-Банк
|1 244 199
|1 520 855
|-18,2
|4
|Тинькофф Банк
|1 021 655
|992 067
|3,0
|5
|Промсвязьбанк
|584 374
|980 765
|-40,4
|6
|Россельхозбанк
|582 368
|1 144 727
|-49,1
|7
|Совкомбанк
|529 847
|1 025 891
|-48,4
|8
|ФК Открытие
|487 911
|974 232
|-49,9
|9
|Газпромбанк
|459 376
|1 097 292
|-58,1
|10
|РНКБ Банк
|300 671
|246 875
|21,8
|11
|Банк УРАЛСИБ
|298 167
|468 485
|-36,4
|12
|Росгосстрах Банк
|285 106
|207 554
|37,4
|13
|Банк ДОМ.РФ
|261 030
|283 211
|-7,8
|14
|МТС Банк
|205 780
|185 851
|10,7
|15
|Банк Санкт-Петербург
|200 330
|158 266
|26,6
|16
|Росбанк
|167 287
|470 504
|-64,4
|17
|Новикомбанк
|165 978
|456 895
|-63,7
|18
|Райффайзенбанк
|159 235
|538 384
|-70,4
|19
|Банк Синара
|150 754
|248 973
|-39,4
|20
|Банк Русский Стандарт
|119 192
|131 945
|-9,7
|21
|Почта банк
|111 590
|203 371
|-45,1
|22
|Банк БКФ
|96 414
|58 156
|65,8
|23
|УБРиР
|80 029
|146 820
|-45,5
|24
|Банк ТРАСТ
|73 758
|223 874
|-67,1
|25
|Московский Кредитный Банк
|72 025
|134 628
|-46,5
|26
|АБ "Россия"
|69 632
|52 869
|31,7
|27
|КБ "Центр-инвест"
|67 010
|129 292
|-48,2
|28
|ХКФ Банк
|60 817
|80 363
|-24,3
|29
|МСП Банк
|58 121
|82 492
|-29,5
|30
|Экспобанк
|55 325
|224 099
|-75,3
|31
|Банк ЗЕНИТ
|42 382
|94 121
|-55,0
|32
|Ак Барс Банк
|40 719
|134 729
|-69,8
|33
|Ренессанс Кредит
|27 498
|71 253
|-61,4
|34
|Банк Левобережный
|27 005
|86 396
|-68,7
|35
|НБД-Банк
|26 424
|47 219
|-44,0
|36
|Абсолют-Банк
|24 942
|64 582
|-61,4
|37
|СМП Банк
|24 307
|27 280
|-10,9
|38
|Ситибанк
|21 410
|38 825
|-44,9
|39
|Банк "Точка"
|21 193
|24 151
|-12,2
|40
|ВБРР
|21 109
|12 448
|69,6
|41
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|19 946
|38 122
|-47,7
|42
|Ингосстрах Банк
|19 532
|19 472
|0,3
|43
|АКБ "ЦентроКредит"
|19 429
|2 194
|785,6
|44
|Алмазэргиэнбанк
|19 013
|31 160
|-39,0
|45
|Модульбанк
|18 173
|33 929
|-46,4
|46
|Фора-Банк
|16 766
|7 966
|110,5
|47
|СЭБ банк
|15 995
|18 394
|-13,0
|48
|Примсоцбанк
|15 899
|20 630
|-22,9
|49
|ЮниКредит Банк
|15 006
|24 476
|-38,7
|50
|ОТП Банк
|13 384
|57 864
|-76,9
|
|Название
|Охват аудитории, январь 2024
|Охват аудитории, декабрь 2023
|Изменение, %
|1
|ВТБ
|266 388 574
|311 066 983
|-14,4
|2
|Сбербанк
|258 063 695
|209 587 769
|23,1
|3
|Альфа-Банк
|202 077 333
|87 080 983
|132,1
|4
|Тинькофф Банк
|112 680 064
|97 116 734
|16,0
|5
|Промсвязьбанк
|109 567 711
|72 099 864
|52,0
|6
|Совкомбанк
|92 250 007
|77 733 418
|18,7
|7
|Газпромбанк
|85 961 017
|100 256 815
|-14,3
|8
|ФК "Открытие"
|80 853 729
|102 498 201
|-21,1
|9
|Росбанк
|75 311 474
|100 935 467
|-25,4
|10
|Россельхозбанк
|66 420 352
|92 063 754
|-27,9
|11
|Банк ДОМ.РФ
|56 309 556
|43 123 165
|30,6
|12
|Банк Санкт-Петербург
|54 437 847
|50 690 743
|7,4
|13
|Райффайзенбанк
|39 964 553
|154 365 631
|-74,1
|14
|Росгосстрахбанк
|39 761 368
|24 172 124
|64,5
|15
|УБРиР
|37 110 429
|23 712 882
|56,5
|16
|МТС Банк
|36 469 957
|44 726 591
|-18,5
|17
|Банк Русский Стандарт
|34 229 146
|49 646 874
|-31,1
|18
|Почта банк
|33 327 657
|37 565 213
|-11,3
|19
|РНКБ Банк
|32 474 440
|18 295 993
|77,5
|20
|АБ "Россия"
|29 547 323
|41 815 798
|-29,3
|21
|Банк ЗЕНИТ
|28 604 190
|34 617 562
|-17,4
|22
|Новикомбанк
|27 702 642
|33 784 211
|-18,0
|23
|ХКФ Банк
|27 474 669
|17 495 123
|57,0
|24
|Банк УРАЛСИБ
|27 261 040
|28 529 732
|-4,4
|25
|Экспобанк
|24 921 157
|44 562 452
|-44,1
|26
|Абсолют Банк
|24 576 116
|25 887 491
|-5,1
|27
|Ситибанк
|24 243 951
|10 447 711
|132,1
|28
|Банк ТРАСТ
|23 974 590
|29 053 973
|-17,6
|29
|Московский Кредитный Банк
|23 437 452
|38 301 847
|-38,8
|30
|Банк Синара
|23 356 253
|31 118 468
|-24,9
|31
|МСП Банк
|22 580 229
|26 162 524
|-13,7
|32
|Банк "Точка"
|21 604 363
|18 236 286
|18,5
|33
|Банк БКФ
|21 447 675
|19 163 169
|11,9
|34
|ВБРР
|21 379 353
|17 701 208
|20,8
|35
|ЮниКредит Банк
|20 708 538
|18 270 104
|13,3
|36
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|20 155 543
|8 790 764
|129,3
|37
|КБ "Центр-инвест"
|19 879 952
|5 362 630
|270,7
|38
|РосДорБанк
|18 392 348
|13 273 633
|38,6
|39
|Банк Оренбург
|18 253 497
|6 418 136
|184,4
|40
|Bank of China
|15 235 611
|10 370 940
|46,9
|41
|Ренессанс Кредит
|15 077 153
|15 504 220
|-2,8
|42
|ОТП Банк
|12 428 314
|20 042 119
|-38,0
|43
|Ак Барс Банк
|12 195 045
|28 182 602
|-56,7
|44
|Банк "Кубань Кредит"
|11 330 387
|3 820 900
|196,5
|45
|АКБ "ЦентроКредит"
|11 199 695
|1 498 776
|647,3
|46
|Генбанк
|8 097 629
|25 855 058
|-68,7
|47
|Морской Банк
|7 895 748
|1 530 810
|415,8
|48
|Банк "РостФинанс"
|6 823 491
|2 324 242
|193,6
|49
|Росэксимбанк
|5 951 304
|9 675 114
|-38,5
|50
|СДМ-Банк
|5 842 854
|11 436 406
|-48,9
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- 9. ЦБ РФ: по итогам 2023 года российский банковский сектор получил прибыль в размере 3,3 трлн руб. Это результат роста бизнеса, снижения стоимости рисков и доходов от валютной переоценки
- 10. Банк России заявил о рисках выдачи льготной ипотеки только от застройщиков с комиссией
- это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.
Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.
Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.
Охват аудитории -среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.
Методика
В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 65 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ. Период исследования: ноябрь 2023 г.
При составлении рейтинга учитывались все доступные для анализа в базе СМИ "СКАН" российские федеральные, региональные и зарубежные СМИ.
Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 13.02.2024.
Авторы заранее признательны за любые дополнения и уточнения, которые можно направить электронной почтой по адресу marketing@scan-interfax.ru
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