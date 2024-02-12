Россия поднялась на 6-е место по размеру валютных резервов

12 февраля. FINMARKET.RU - Валютные резервы России по итогам прошлого года составили $442 млрд. Несмотря на то что они сократились на $3 млрд по сравнению с 2022-м, наша страна заняла 6-е место по этому показателю среди всех государств мира, следует из данных Всемирного совета по золоту (World Gold Council), пишут "Известия" . РФ сместила Саудовскую Аравию (ее резервы составляют $439 млрд), которая теперь располагается на 7-м месте.

Выше России в рейтинге по валютным резервам находятся Китай ($3,3 трлн), Япония ($1,2 трлн), Швейцария ($755 млрд), Индия ($574 млрд) и Тайвань ($564 млрд).

В целом по всем запасам (не только валютным, но и золотым) РФ располагается также на 6-м месте с показателем $598 млрд.

Как сообщили "Известиям" в ЦБ, международные резервы РФ увеличились с $582 млрд на 1 января 2023 г. до $598,6 млрд на 1 января 2024 г. в основном за счет роста цены золота. Его объем не изменился, составив 75 млн чистых тройских унций, добавили там. На золото приходится около $150 млрд, остальное - на валюту, сказал аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.

Из всего объема резервов Банка России примерно половина (около $300 млрд) заморожена из-за западных санкций. Из оставшейся части запаса чуть более половины - это золото, ликвидность которого невысока, отметил также Потавин.

Сейчас запасы России пополняются за счет юаней.