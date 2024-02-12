Иностранцев в советах директоров российских компаний стало в 3 раза меньше

12 февраля. FINMARKET.RU - Последние 2 года Россию один за другим покидают иностранные топ-менеджеры и директора. К концу 2023 г. их число в составе советов директоров российских компаний сократилось до 11,7% (в 2022 г. их было 14%, в 2021 г. - 30%), показал недавний обзор корпоративного управления в России, проведенный совместно консалтинговой компанией КФР и Национальным объединением корпоративных секретарей (НОКС).

Основной исход иностранцев из российских компаний произошел в 2022 г., в 2023 г. тенденция продолжилась и вряд ли изменится в 2024 г., говорят опрошенные "Ведомостями" эксперты.

За очень редким исключением иностранные директора покидали свои места из-за потенциального или реального включения компании в санкционные списки. Но за ними последовали и некоторые российские директора - из-за опасений, что против них тоже введут санкции, говорит сооснователь и член совета Клуба независимых директоров "Сколково" Татьяна Олифирова.

В результате многие компании в России остались без директоров и уже второй год ищут им замену. Эксперты полагают, что у российских менеджеров хватает знаний и квалификации, чтобы заменить иностранцев, но все чаще волнуются о возможном конфликте интересов.

В декабре 2023 г. Банк России выпустил исследование, как компании формировалипоследние два года. В мониторинг попали 179 компаний. Численный состав совета директоров изменили примерно 12%, из них более половины (64%) его сократили. В качестве причины изменений они указывали потребности в оперативном принятии решений на фоне проблем с подбором кандидатов.

В декабре же российский парламент продлил антикризисные корпоративные меры, принятые летом 2022 г. Вплоть до 1 июля 2024 г. компаниям разрешается иметь сокращенный совет директоров, если орган лишился половины своего состава, но сохранил не менее трех членов. Попавшие под санкции компании имеют право вовсе не избирать совет директоров. В этом случае его заменяет глава компании или коллегиальный исполнительный орган (например, правление). Из-за оттока независимых директоров Банк России рекомендовал не наказывать компании, где количество независимых директоров меньше, чем предполагают требования котировальных списков.

На замену иностранным директорам ЦБ рекомендовал кандидатов из российских профобъединений директоров или "дружественных иностранных юрисдикций".

Однако с назначением российских директоров, особенно независимых и пришедших из другой компании, часто возникают проблемы - их просто физически не хватает. Нехватка кандидатов со стороны толкает бизнес к назначению в совет неисполнительных, исполнительных директоров и топ-менеджеров самой компании, говорится в отчете ЦБ. А выдвижение в совет директоров внутренних кандидатов потенциально ведет к конфликту интересов и "нивелирует" значение совета директоров, уверены в ЦБ.