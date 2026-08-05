Банк ПСБ сохраняет прогноз для рубля на август на уровне 12 руб./юань и 82 руб./$1, говорится в комментарии эксперта банка Богдана Зварича.

Минфин объявил параметры сделок по бюджетному правилу. С учетом корректировок объем продаж валюты со стороны ЦБ с 7 августа по 4 сентября составит эквивалент 5,92 млрд рублей в день против 4,82 млрд рублей в июле.

"Такое изменение, по нашим оценкам, не окажет существенного влияния на динамику рубля к основным мировым валютам - объем продаж валюты вырастет с 4% до 5% относительно среднедневного объема торгов юанем за последние три месяца, - отмечает эксперт. - Мы сохраняем свои оценки курсовой динамики рубля до конца августа: по паре CNY/RUB - на уровне 12 руб., USD/RUB - 82 руб. При этом, по нашим оценкам, к концу года котировки юаня и доллара могут подняться до 12,6 руб./юань и 84,4 руб./$1 соответственно".

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