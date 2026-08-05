Давление на рубль, скорее всего, сохранится до начала сентября - Freedom Global

Давление на рубль, скорее всего, сохранится до начала сентября, считает аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова.

Минфин РФ с 7 августа по 4 сентября намерен закупить валюту и золото в ФНБ на136,17 млрд руб., или 6,5 млрд руб. ежедневно. Это на 20% больше, чем ведомство приобретало с начала июля по начало августа, отмечает эксперт в комментарии.

ЦБ продолжит "зеркалирование" операций Минфина, продавая валюту и золото на сумму в 0,58 млрд руб. в день. Таким образом, фактический ежедневный объем покупок Минфина составит 5,92 млрд руб. против 4,82 млрд руб. месяцем ранее, то есть станет на 22% больше.

"Цены на нефть за июль выросли на 26%, а российская Urals в начале месяца даже торговалась с премией к эталонным сортам, - указывает Мильчакова. - Поскольку у России образовались нефтяные сверхдоходы, ведомство вполне закономерно и в соответствии с нашими прогнозами решило пополнить ФНБ за счет покупок валюты и золота. Это будет оказывать давление на рубль примерно до середины первой декады сентября, то есть до того как станет известно о планах Минфина по поводу валютных операций на следующий месяц".

Если к концу августа - началу сентября блокада Ормузского пролива будет снята, Brent скорректируется в диапазон $60-65 за баррель, что снизит и цену на Urals, допускает аналитик. Таким образом, в сентябре Минфин может вернуться к продажам валюты, чтобы уменьшить негативное воздействие на рубль.

"Наши ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю на август: 77-84 руб./$1, 89-96 руб./EUR1 и 11,6-12,3 руб./юань соответственно", - подчеркивает Мильчакова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.