Валютные облигации обладают хорошим потенциалом роста - УК ПСБ

Валютные облигации обладают хорошим потенциалом в свете вероятного ослабления рубля и сокращения суверенного кредитного спреда, говорится в комментарии начальника аналитического отдела УК ПСБ Александра Головцова.

Цены валютных обязательств в июле откатились в среднем на 3-4% в рамках общей коррекции российских финансовых рынков, напоминает эксперт. Средняя доходность к погашению по замещающим облигациям достигла 9,6% годовых. Первичное предложение сократилось до минимума, составив всего 0,6 млрд долларового эквивалента за июль и около 7 млрд за семь месяцев 2026 года - вдвое меньше, чем за тот же период 2025 года.

При этом объем погашений и купонных выплат по существующим облигациям за второе полугодие 2026 года превысит 5 млрд долларов, указывает эксперт. По его мнению, данный поток должен поддержать позитивную динамику цен облигаций на вторичном рынке.

"Ограниченный доступ к зарубежным финансовым рынкам при все еще большом объеме валютных сбережений продолжит поддерживать устойчивый интерес к инструментам с валютной доходностью на российском рынке, - считает Головцов. - Объем размещения валютных и квазивалютных бумаг - порядка 25 млрд долларового эквивалента за 2025 год и около 7 млрд за январь-июль 2026 года - все еще скромен для полного удовлетворения потенциального спроса".

Новые уровни цен на энергоносители, по мнению аналитика, делают вероятным дополнительный приток валюты в страну в текущем году. Поэтому валютные облигации с большой вероятностью продолжат пользоваться популярностью у инвесторов, а их котировки сохранят восходящий тренд.

"Управляющие УК ПСБ считают, что валютные облигации обладают хорошим потенциалом в свете вероятного ослабления рубля и сокращения суверенного кредитного спреда, - подчеркивает Головцов. - С учетом потенциального роста цен их совокупная долларовая доходность может значительно превысить 10% на 12-месячном горизонте".

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