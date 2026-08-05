Объявленная Минфином величина покупок валюты вряд ли заметно повлияет на курс рубля - инвестбанк "Синара"

Объявленная Минфином величина покупок валюты вряд ли заметно повлияет на курс рубля, полагает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

Министерство финансов РФ в среду объявило, что с 7 августа по 4 сентября купит в рамках бюджетного правила валюты и золота на сумму 136,2 млрд руб. (против июльских 123,2 млрд руб.), при этом ежедневные покупки вырастут до 6,5 млрд руб. с текущих 5,4 млрд руб. С учетом собственных корректировок (зеркалирование операций с ФНБ) Банк России будет покупать 5,9 млрд руб. в день (4,8 млрд руб. в июле).

"Объем покупок оказался значительно выше прогнозов, - отмечает эксперт в комментарии. - Рынок ожидал околонулевого значения в связи с падением цены на нефть Urals к уровню отсечки в рамках правила покупок к отметке $59/барр. в июле. Тем не менее Минфин оценил дополнительные доходы от нефти в августе на уровне 114,2 млрд руб., существенно выше предполагаемых рынком в отсутствие предпосылок скачка цен на нефть".

По мнению Коныгина, объявленная величина покупок не столь значительна, чтобы заметно сдвинуть курс рубля. Аналитик оценивает влияние на курс отечественной валюты до 1 рубля, что может незначительно сдвинуть ее в сторону укрепления с 7 августа.

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