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05 августа 2026 года 16:31
Вероятно движение курса рубля к 85 руб./$1 уже в августе - "СберИнвестиции"
Вероятно движение курса рубля к 85 руб./$1 уже в августе, полагает аналитик "СберИнвестиций" Федор Чижов. "Рубль продолжает терять позиции: доллар поднялся выше 81 рубля, а юань приблизился к отметке 12 рублей, - отмечает эксперт в комментарии. - Дополнительное давление на российскую валюту оказало решение Минфина увеличить покупки валюты и золота по бюджетному правилу". С 7 августа по 4 сентября ведомство направит на эти операции 136,17 млрд рублей. Ежедневный объем покупок вырастет с 5,4 млрд до 6,5 млрд рублей - примерно на 20%. "Увеличение покупок валюты по бюджетному правилу усиливает аргументы в пользу дальнейшего ослабления рубля, - пишет Чижов. - При сохранении текущего баланса спроса и предложения мы допускаем движение курса в сторону 85 руб./$1 уже в августе". Аналитик полагает, что инвесторам стоит оценить валютную долю своего портфеля и при необходимости постепенно увеличить ее с помощью валютных облигаций и других инструментов, чувствительных к ослаблению рубля. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ