Вероятно движение курса рубля к 85 руб./$1 уже в августе - "СберИнвестиции"

Вероятно движение курса рубля к 85 руб./$1 уже в августе, полагает аналитик "СберИнвестиций" Федор Чижов.

"Рубль продолжает терять позиции: доллар поднялся выше 81 рубля, а юань приблизился к отметке 12 рублей, - отмечает эксперт в комментарии. - Дополнительное давление на российскую валюту оказало решение Минфина увеличить покупки валюты и золота по бюджетному правилу".

С 7 августа по 4 сентября ведомство направит на эти операции 136,17 млрд рублей. Ежедневный объем покупок вырастет с 5,4 млрд до 6,5 млрд рублей - примерно на 20%.

"Увеличение покупок валюты по бюджетному правилу усиливает аргументы в пользу дальнейшего ослабления рубля, - пишет Чижов. - При сохранении текущего баланса спроса и предложения мы допускаем движение курса в сторону 85 руб./$1 уже в августе".

Аналитик полагает, что инвесторам стоит оценить валютную долю своего портфеля и при необходимости постепенно увеличить ее с помощью валютных облигаций и других инструментов, чувствительных к ослаблению рубля.

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