ЦБ РФ, скорее всего, понизит ключевую ставку до 13,75% в сентябре - банк "Русский Стандарт"

ЦБ РФ, скорее всего, понизит ключевую ставку до 13,75% на сентябрьском заседании с сохранением достаточно жесткого сигнала ДКП, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"На сентябрьском заседании по ключевой ставке у Банка России на столе, очевидно, будут два основных решения - оставить ставку неизменной либо пойти на очередное снижение на 25 б.п., - пишет эксперт в комментарии. - Итоговое решение будет основываться прежде всего на инфляционных ожиданиях, а также - насколько ситуация с обеспечением топливом, в частности, является разовым или долгосрочным фактором влияния на уровень инфляции в стране".

Тем временем дополнительную неопределенность, на взгляд Тимошенко, вносит текущий рост геополитической напряженности. Дальнейшая траектория ее развития способна оказать влияние на экономическую повестку.

"В базовом сценарии мы считаем, что российский регулятор на сентябрьском заседании снизит ключевую ставку до уровня 13,75% с сохранением достаточно жесткого сигнала ДКП, - указывает эксперт банка. - На фоне роста проинфляционных рисков сохранение ключевой ставки на высоком уровне будет оставаться более продолжительное время. А, как известно, высокая ставка оказывает поддержку курсу российского рубля, делая привлекательными вклады в национальной валюте".

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