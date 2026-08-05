"АКБФ" понижает прогнозную цену акций Ленты до 1 473,86 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену акций МКПАО "Лента" с 1638,72 руб. до 1473,86 руб. за штуку, что соответствует потенциалу снижения на 23% и рекомендации "продавать", сообщается в комментарии аналитиков.

Перевод акций "Ленты" в третий уровень листинга усилил риски для инвесторов и может ограничить спрос со стороны стратегий доверительного управления, считают эксперты. Компания намерена вернуть бумаги в первый уровень и рассматривает привлечение независимых директоров.

"При этом "Лента" продолжает расширение бизнеса, включая покупку сети "О''КЕЙ", а прогноз EBITDA на 2026 год повышен до 82,3 млрд руб., - указывают аналитики. - Однако рост долга, инфляционные риски и усиление регулирования оказывают давление на оценку. Справедливая стоимость снижена до 1473,86 руб., что предполагает 23%-ный потенциал снижения. Рекомендация - "продавать".

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