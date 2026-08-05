"БКС МИ" понизил оценку акций Amazon до нейтральной

"БКС Мир инвестиций" понизил оценку акций Amazon.com Inc. с позитивной до нейтральной, сохранив прогнозную цену на уровне $285 за штуку, сообщается в комментарии аналитика Сергея Потапова.

"После сильного отчета за II квартал 2026 года акции техгиганта выросли и достигли нашей целевой цены, потенциал исчерпан, - констатирует эксперт. - Удержание позиций сейчас представляется наиболее разумным".

Показатели II квартала 2026 года достигли исторических максимумов: выручка выросла на 20% в годовом исчислении до $200,6 млрд. Облачная инфраструктура Amazon Web Services (AWS) - главный драйвер роста, отмечает аналитик. На этом рынке у компании крупнейшая доля - 31%, за ней идут Microsoft и Google (25% и 20% соответственно).

"По нашим оценкам, в ближайшие 5 лет рынок облачных вычислений будет расти на 15% в год, и Amazon сохранит здесь лидерство", - прогнозирует Потапов.

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