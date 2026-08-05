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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Курс пары рубль/юань может краткосрочно достигнуть уровня 12,5-12,8 руб./юань - "БТБ Мои Инвестиции"
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05 августа 2026 года 13:18

Курс пары рубль/юань может краткосрочно достигнуть уровня 12,5-12,8 руб./юань - "БТБ Мои Инвестиции"

Курс пары рубль/юань может достигнуть уровня 12,5-12,8 руб./юань на текущей волне роста, полагает инвестиционный стратег "БТБ Мои Инвестиции" Алексей Михеев.

С 7 августа ежедневный объем покупок Минфином валюты и золота по бюджетному правилу вырастет почти на 20% - до 6,5 млрд рублей. Всего за месяц на эти операции направят 136,2 млрд рублей.

"После публикации параметров рубль немного ослаб, а курс юаня на Московской бирже поднялся выше 12 рублей, - отмечает аналитик в комментарии. - Мы считаем вполне возможным, что курс CNY/RUB в текущей волне роста достигнет 12,5-12,8 руб./юань, но затем ждем возврата к уровню 12 руб./юань, который мы считаем справедливым на ближайшие месяцы".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ