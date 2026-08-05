Freedom Global повышает прогнозную цену акций Middlesex Water Company до $56

Freedom Global повышает прогнозную цену по акциям Middlesex Water Company с $55 до $56 за штуку и подтверждает рейтинг "покупать", сообщается в комментарии аналитиков.

"Компания представила сильные результаты за II квартал 2026 года: разводненная прибыль на акцию выросла на 31,7% г/г, до $0,79, и превысила нашу оценку на 23,8%, - отмечают эксперты. - После сильных результатов за I полугодие 2026 года мы повысили прогноз прибыли на весь год на 11%, но оставили прогноз на 2027 год практически без изменений, поскольку часть более сильных результатов была обусловлена погодными условиями, а устойчивым фактором мы считаем только повышение тарифов".

Компания сохранила план CapEx на 2026 год в размере $126 млн, для финансирования которого по-прежнему требуются долговые заимствования и эмиссия акций в рамках программы размещения по текущей рыночной цене (ATM), отмечается в комментарии.

Middlesex Water Company - это американская компания, которая занимается водоснабжением и водоотведением.

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