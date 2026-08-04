Freedom Global повысил прогнозную цену акций Valero Energy до $276

Freedom Global повысил прогнозную цену акций Valero Energy с $205 до $276 за штуку и улучшил рейтинг с "продавать" до "держать", сообщается в комментарии аналитиков.

"Valero Energy показал исключительно сильные результаты во II квартале 2026 финансового года на фоне вызванных войной перебоев в глобальных поставках топлива, поднявших маржу нефтепереработки до исторических уровней", - отмечают эксперты.

Компания направила эту сверхприбыль напрямую акционерам, распределив $2,6 млрд за квартал: темпы обратного выкупа акций выросли в четыре раза кв/кв, при этом сохранена выплата дивиденда, повышенного на 6% ранее в этом году, а чистый долг сокращен примерно до $1,2 млрд.

"Отражая существенно более сильную генерацию денежного потока и более высокий среднецикловой уровень прибыли, мы повышаем целевую цену до $276 за акцию с $205 и улучшаем рейтинг с "продавать" до "держать", - отмечают аналитики инвесткомпании. - Тем не менее мы считаем, что текущая прибыль отражает временные геополитические факторы, а не структурное улучшение фундаментальных показателей".

Valero Energy Corporation - американская нефтяная компания со штаб-квартирой в Сан-Антонио, штат Техас. Осуществляет нефтепереработку и продажу нефтепродуктов в США, Канаде, Великобритании и Латинской Америке.

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