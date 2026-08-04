ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Норникеля на уровне 195 руб

ПСБ подтверждает прогнозную цену акций ГМК "Норильский никель" на уровне 195 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии эксперта банка Евгения Локтюхова.

"Представленные компанией результаты за 1П2026 квалифицируем как сильные - уверенному росту доходов "Норникеля" продолжает способствовать исключительно благоприятная ценовая конъюнктура, заметно перевесившая фактор крепкого рубля и некоторые логистические сложности, связанные с геополитикой", - пишет эксперт.

Он обращает внимание на высокую рентабельность по EBITDA, вернувшуюся на уровни 2023 года, и ожидает, что второе полугодие у компании будет также сильным.

"Рассчитываем в первую очередь на восстановление цен на металлы платиновой группы и сохранение высоких цен на медь. Поддержку окажет и более слабый рубль", - прогнозирует стратег банка.

По мнению Локтюхова, принятие положительного решения по вопросу дивидендов весьма вероятно, учитывая высокие цены на рынках сбыта и хорошие виды на бизнес компании во втором полугодии.

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