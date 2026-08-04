Минфин еще не готов вернуться на рынок ОФЗ с новыми размещениями - "ВТБ Моя Аналитика"

Минфин еще не готов вернуться на рынок ОФЗ с новыми размещениями, полагают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

"Цены на ОФЗ выросли после заседания Банка России, доходности снизились. ОФЗ 26251 торгуется уже выше цены отсечения, которая сложилась на аукционе Минфина РФ 1 июля. Это был последний аукцион, когда Минфин размещал облигации с постоянным купоном. Его результаты - доходность по цене отсечения 14,96% - можно рассматривать как приемлемый для ведомства уровень стоимости заимствований", - пишут эксперты в комментарии.

Означает ли возврат рынка к уровням месячной давности, что Минфин уже в ближайшее время готов вернуться на рынок с новыми размещениями? На взгляд аналитиков, еще нет, так как необходимо как минимум принять во внимание снижение ключевой ставки на 0,25 п.п. Это должно скорректировать "приемлемый" уровень доходности ниже.

"Рост ОФЗ продолжится, но у инвесторов еще есть возможность зафиксировать доходность 15%+ годовых в гособлигациях на 4-15 лет", - считают стратеги.

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