"Финам" повысил рейтинг акций SPDR S&P Oil&Gas Equipment&Services ETF до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций SPDR S&P Oil&Gas Equipment&Services ETF с "держать" до "покупать" и целевую цену с $96,0 до $134,3 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 24,6%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF с майских пиков потерял около 20%, хотя цены на нефть остаются на повышенном уровне, - отмечает эксперт. - Что более важно, в США постепенно начала увеличиваться инвестиционная активность в сфере разведки и добычи нефти, о чем свидетельствует рост количества активных буровых установок. При этом пока американские нефтяники продолжают проявлять осторожность и лишь умеренно наращивают инвестиции. Полагаем, что в сценарии более длительного периода повышенных цен на нефть буровая активность продолжит расти, что положительно скажется на нефтесервисе".

SPDR S&P Oil&Gas Equipment&Services - ETF, нацеленный на инвестиции в акции американского нефтесервисного сектора.

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