"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Норникеля

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ГМК "Норильский никель" и целевую цену на уровне 201 руб. за штуку, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Василия Данилова.

"Норникель" представил сильные финансовые результаты за 1-е полугодие 2026 г. "Компания продемонстрировала мощный рост ключевых показателей в 1П2026 благодаря более высоким ценам реализации цветных металлов, - отмечает эксперт. - Также менеджмент анонсировал возможное возобновление дивидендных выплат, размер которых по итогам всего 2026 года, по нашей оценке, может составить до 7,7 руб. на акцию".

Во второй половине текущего года аналитик ожидает сохранения позитивного тренда в финансовых результатах "Норникеля" с сильным показателем свободного денежного потока благодаря высвобождению оборотного капитала.

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