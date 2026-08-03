Freedom Global повысил рейтинг акций Nextpower до "покупать"

Freedom Finance Global повысил рейтинг акций Nextpower Inc. с "держать" до "покупать" и понизил прогнозную цену со $145 до $122 за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков.

Компания опубликовала сильные результаты за I квартал 2027 финансового года (ФГ), чему способствовали устойчивый спрос в США, дальнейшее расширение платформы и рекордный портфель заказов объемом более $5,5 млрд.

Руководство повысило нижнюю границу прогноза на 2027 ФГ, подняв выручку до $4,1-4,4 млрд, а скорректированную EBITDA - до $870-930 млн, оставив верхнюю границу без изменений.

"Мы повышаем рейтинг NXT с "держать" до "покупать", но понижаем целевую цену до $122 со $145 на основе оценки стоимости по методу дисконтирования (DCF) свободного денежного потока фирмы (FCFF) на период 2027-2031 финансовых годов, - указывают эксперты. - Снижение целевой цены в первую очередь отражает более консервативное допущение о темпах роста в постпрогнозном периоде: мы повышаем прогнозы выручки, но прогнозируемый свободный денежный поток практически не изменился".

Nextpower Inc. американская компания, которая разрабатывает и поставляет интегрированные технологические решения для солнечных электростанций.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.