Акции Циана, ВК и Яндекса - фавориты сектора ТМТ на август - "Эйлер"

Акции "Циана", "ВК" и "Яндекса" являются фаворитами сектора ТМТ на август, говорится в материале экспертов аналитической компании "Эйлер".

"Яндекс" представил хорошие результаты за 2К2026, в очередной раз продемонстрировав двузначный рост и повышение рентабельности на фоне эффективных инвестиций в новые технологии, - пишут аналитики Владимир Беспалов, Софья Астрелина и Глеб Минасян. - По нашим оценкам, компания торгуется с мультипликаторами EV/EBITDA за 2026 и 2027гг в 4,9х и 3,3х соответственно, что предполагает дисконт 15-23% к российским технологическим компаниям. Считаем текущую цену акций интересной точкой входа в привлекательную историю роста с большим потенциалом создания стоимости".

"Циан" должен представить финотчетность за 2К2026 во второй половине августа. Эксперты ожидают сохранения двузначных темпов роста и относительно высокой рентабельности по скорректированная EBITDA, в пределах 30%. По их мнению, позитивными факторами могут стать реализация программы обратного выкупа (до 4 млрд руб., около 10% капитализации) и возможное объявление дивиденда (прогноз "Эйлера" - около 4%), который компания планирует выплатить до конца года.

"В свою очередь, акции "ВК" за последние два месяца снизились почти на 40% на фоне новостей об исключении приложений из AppStore и введения санкций ЕС, - указывают стратеги. - Полагаем, что эти ограничения не окажут значительного влияния на бизнес "ВК", поэтому считаем такую реакцию чрезмерной. На наш взгляд, ближайшим позитивным катализатором для акций могут стать результаты за 2к26 (публикация 13 августа)".

Аналитики "Эйлера" ожидают увидеть ускорение роста выручки "ВК" по сравнению с 1К2026 и дальнейшее повышение рентабельности по скорректированной EBITDA, которая составила 14% в 2025 году и 17% в 1К2026, за счет оптимизации расходов и повышения операционной эффективности после прохождения пика масштабных инвестиций.

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