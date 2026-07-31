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31 июля 2026 года 15:38
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Озона на уровне 5450 руб
Банк ПСБ подтверждает прогнозную цену акций МКПАО "Озон" на уровне 5450 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика Екатерины Крыловой. "Результаты компании за 2К2026 оцениваем как сильные, компания подтвердила статус успешной экосистемы, а не просто маркетплейса, - пишет эксперт. - Отмечаем, что "Озон" начал полноценно работать на чистую прибыль, а не только на завоевание доли рынка". На взгляд аналитика, основной риск сейчас заключается в естественном замедлении темпов роста e-commerce сегмента из-за насыщения российской интернет-аудитории, однако "Озон" успешно компенсирует это монетизацией внутренней экосистемы и развитием финтеха. "Наш ориентир на 12 месяцев по бумагам компании остается на уровне 5450 руб./акцию", - указывает Крылова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОЗОН-АКЦИИ-АНАЛИТИКА