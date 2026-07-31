Акции Озона привлекательны с фундаментальной точки зрения - "Эйлер"

Акции МКПАО "Озон" привлекательны с фундаментальной точки зрения, отмечается в материале экспертов аналитической компании "Эйлер" Николая Ковалева и Федора Терехина.

"Озон" представил сильные финансовые результаты за 2К26: оборот, выручка и EBITDA выросли на 37-48% г/г, - пишут аналитики. - Рентабельность по EBITDA достигла пика в 4,6% - это уже почти верхняя граница стратегического диапазона руководства в 3-5% от оборота. Годовые планы компании, которые в базовом сценарии выглядели бы консервативно, по решению менеджмента остаются прежними и отражают плохо прогнозируемые операционные риски".

Компания не наблюдает аномального поведения ни селлеров, ни покупателей, а из превентивных мер риск-менеджмента выделяются мотивация продаж со склада продавца (FBS), децентрализация логистики и страхование запасов партнеров маркеплейса, отмечают эксперты.

Акции "Озона" с начала года упали на 30% против коррекции индекса Мосбиржи на 16%, констатируют стратеги "Эйлера". По их оценке, мультипликатор EV/EBITDA на следующие 12 месяцев равен 4х и является привлекательным с фундаментальной точки зрения.

"Озон" показал лидирующие темпы роста среди компаний, ориентированных на внутренние секторы, динамичный темп улучшения рентабельности, а также проводит выкуп акций и запустил распределение дивидендов", - отмечают Ковалев и Терехин.

Они подтверждают рекомендацию "покупать" для акций эмитента и прогнозную цену на уровне 7000 рублей на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 134%.

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