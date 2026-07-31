Высоки риски возобновления негативной динамики рынка акций и обновления минимумов года - ПСБ

Высоки риски возобновления негативной динамики рынка акций и обновления минимумов года, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдана Зварича.

"Российский фондовый рынок в четверг предпринял попытку тестирования двойного сопротивления в виде 50-дневной скользящей средней и отметки 2250 пунктов, - напоминает аналитик. - В результате, к окончанию вечерней сессии индекс Мосбиржи потерял 1,4%, закончив день чуть выше 2210 пунктов. При этом коррекция сопровождалась ростом оборотов - по итогам всех сессий объем торгов бумагами из индекса Мосбиржи составил 102 млрд руб. против порядка 75 млрд руб. днем ранее".

Учитывая дальнейшее снижение цен на нефть, в пятницу эксперт прогнозирует преобладание продаж в российских акциях. При этом ближайшей поддержкой для индекса Мосбиржи, по его оценке, выступает отметка 2200 пунктов.

"В случае ухода рынка ниже, техническая картина как на дневных, так и на недельных графиках будет говорить в пользу возобновления снижения рынка в среднесрочной перспективе, - полагает Зварич. - Учитывая же фундаментальные факторы, мы сохраняем осторожный взгляд на рынок, видя риски возобновления негативной динамики и обновления минимумов года. В такой ситуации выжидательная позиции на рынке акций выглядит обоснованной".

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