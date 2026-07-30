Акции ДОМ.РФ сохраняют привлекательность после публикации сильной отчетности - Freedom Global

Акции ДОМ.РФ сохраняют привлекательность после публикации сильной отчетности за 1П2026, говорится в комментарии аналитиков Freedom Global.

ДОМ.РФ представил сильную финансовую отчетность за первое полугодие: чистая прибыль выросла на 46% г/г, до 57,2 млрд рублей, чистые процентные доходы на 30% г/г, до 89,1 млрд рублей, комиссионные на 47% г/г, до 23,7 млрд рублей. Рентабельность капитала составила 23,8%, чистая процентная маржа 4,3%, а отношение расходов к доходам снизилось с 28,3% до 23,7%.

"К сильным сторонам финансовой отчетности можно отнести рост корпоративного кредитного портфеля на 11% с начала года, увеличение объема новых линий проектного финансирования на 71% и развитие секьюритизации, доходы от которой выросли на 64%, - отмечают эксперты. - Слабая сторона отчета - это замедление роста прибыли во втором квартале до 22% г/г, а также увеличение расходов на резервы на 14%. Но пока это не выглядит тревожно, поскольку стоимость риска остается низкой 0,7%".

По мнению аналитиков, дальнейший рост обеспечат проектное финансирование, расширение комиссионного бизнеса, секьюритизация ипотеки и снижение стоимости фондирования. Поддержкой также станет и возможное оживление ипотеки по мере смягчения денежно-кредитной политики Банка России. Основные риски связаны с охлаждением строительства, ухудшением качества кредитного портфеля и более быстрым ростом резервов.

"При котировках около 2,2 тыс. рублей акции торгуются примерно за 3,3 годовых прибыли и 0,8-0,9 капитала, - указывают стратеги инвесткомпании. - При сохранении выплаты 50% прибыли потенциальный дивиденд за 2026 год может приблизиться к 325 рублям на акцию, что соответствует доходности около 15% годовых. Подтверждаем рекомендацию "покупать на коррекциях" и целевую цену 2500 рублей на горизонте инвестирования в 12 месяцев".

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