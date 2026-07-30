"Финам" положительно оценивает финрезультаты ДОМ.РФ за 1П2026 и ставит на пересмотр целевую цену и рейтинг акций компании, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

Фининститут в жилищной сфере ДОМ.РФ представил финансовые результаты по МСФО за 1-е полугодие 2026 года, согласно которым чистая прибыль подскочила на 46% г/г до 57,2 млрд руб., при рентабельности капитала (ROE) на уровне 23,8%.

"Мы положительно оцениваем представленные финансовые результаты ДОМ.РФ, - пишет эксперт. - Несмотря на сложную ситуацию в отрасли жилищного строительства на фоне жесткой ДКП в стране, компания продемонстрировала существенный рост чистой прибыли при высоком показателе ROE, чему поспособствовало существенное увеличение доходов по основным направлениям деятельности в сочетании с относительно небольшой по меркам банковского сектора страны стоимостью риска и устойчиво высокой операционной эффективностью".

Эксперт "Финама" напоминает, что ранее компания выплатила дивиденды за 2025 год в размере 246,9 руб. на акцию. Новый прогноз руководства по прибыли, с учетом целевой коэффициент выплат на уровне 50%, предполагает увеличение дивидендов по итогам 2026 года до 325,2 руб., что соответствует высокой дивдоходности 14,4%.

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