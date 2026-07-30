Сбербанк сформировал в 1П26 значимый запас прочности для выполнения годовых целей - Альфа-банк

Сбербанк сформировал в 1П26 значимый запас прочности для уверенного выполнения годовых целей, считают аналитики Альфа-банка Евгений Кипнис и Филипп Николаев.

"Чистая прибыль Сбербанка за 2К26 составила 511 млрд руб. (+1% кв/кв, +21% г/г), что соответствует нашим ожиданиям и превышает консенсус-прогноз на 1,6%, - отмечают эксперты в обзоре. - Прибыль по итогам 1П26 составила 1,02 трлн руб. (+19% г/г, ROE 24,2%). Менеджмент подтвердил свой прогноз ROE на уровне 22%, ожидая в 2П26 роста резервирования по корпоративному портфелю по сравнению с 1П26 и некоторого усиления давления на маржу по сравнению с 1П26 на фоне увеличения объема наличных в обращении. Тем не менее, по итогам 1П26 сформирован значимый запас прочности для уверенного выполнения годовых целей".

Аналитики Альфа-банка по прежнему исходят из того, что прибыль и дивиденд на акцию вырастут приблизительно на 15% г/г. Акции банка, по их оценкам, торгуются с коэффициентами P/E и P/BV 2026П на уровне 3,2х и 0,66х соответственно, что соответствует локальному "дну", пройденному рынком в декабре 2024 года. Дивидендная доходность 2026П соответствует уровням 15,7%.

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