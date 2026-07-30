"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку нефтегазового сектора РФ

"БКС Мир инвестиций" сохраняет нейтральную оценку нефтегазового сектора РФ, говорится в обзоре аналитиков.

"Мы считаем текущий рост цен на нефть временным: он вызван обострением на Ближнем Востоке, и цены могут резко вернуться вниз, если США и Иран достигнут нового соглашения, - отмечают эксперты. - Наш прогноз предполагает цену Brent на уровне $89/барр. в 2026 году, $71/барр. - в 2027 году. К концу 2026 года, если трафик через Ормузский пролив восстановится, мы видим Brent по $70/барр.".

В таком сценарии скорая коррекция цен, по мнению аналитиков, должна погасить и без того импульсивный интерес к акциям российских нефтяников.

В секторе сейчас стратеги БКС отдают предпочтение "НОВАТЭКу" ("Позитивный" взгляд на год), поскольку ждут роста мировых цен на газ к отопительному сезону.

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