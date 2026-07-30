Фундаментальная картина рынка акций улучшилась - "Финам"

Фундаментальная картина рынка акций улучшилась, считает директор по стратегии инвесткомпании "Финам" Ярослав Кабаков.

"Российский рынок постепенно переходит от восстановления на эмоциях к движению, основанному на фундаментальных факторах, - пишет эксперт в комментарии. - Замедление недельной инфляции до 0,04% стало самым важным внутренним сигналом последних недель. Одновременно оценка Минэкономразвития показывает, что экономика сохраняет положительный рост, хотя его темпы остаются умеренными. Рынок труда также постепенно теряет перегрев. В совокупности это создает для Банка России пространство для дальнейшего осторожного снижения ключевой ставки, если тенденция сохранится после октябрьской индексации тарифов".

Именно ожидания смягчения денежно-кредитной политики становятся главным драйвером российского рынка акций, полагает Кабаков. После мощного восстановления индекс Московской биржи приблизился к важной зоне сопротивления, где неизбежно усилится фиксация прибыли. Однако фундаментальная картина, на взгляд аналитика, выглядит значительно лучше, чем несколько недель назад.

"Рост нефти, постепенное ослабление рубля и снижение инфляции одновременно улучшают перспективы корпоративных прибылей, - указывает он. - Если внешний фон не ухудшится, рынок способен закрепиться выше текущих уровней и начать движение к следующему диапазону сопротивления. При этом геополитические риски остаются главным фактором, способным быстро изменить настроение инвесторов".

Лучше рынка продолжают выглядеть финансовый и технологический сектора, считает Кабаков.

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