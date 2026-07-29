Акции Яндекса обладают значительным потенциалом повышения - "Велес Капитал"

Акции ПАО" Яндекс" обладают значительным потенциалом повышения, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Яндекс" в среду рекомендовал дивиденды за 1-е полугодие 2026 года в размере 110 руб на бумагу с текущей доходностью 2,7%, а также представил финансовые результаты за 2-й квартал и 1-е полугодие 2026 года по МСФО, которые превысили прогнозы аналитиков.

"Яндекс" остается одним из наших фаворитов в IT-секторе: компания, несмотря на сильный фундаментальный профиль, торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2026 года в 4,6х, что ниже текущего медианного значения технологического сектора, - указывает эксперт. - Наша фундаментальная рекомендация для акций эмитента - "покупать", а целевая цена составляет 6856 руб за бумагу".

С технической точки зрения акции "Яндекса" в июле в рамках падения всего российского фондового рынка достигли минимума с ноября 2024 года 3143 руб, от которого начали коррекционное отступление наверх, отмечает Кожухова.

"В конце июля бумаги пытаются вернуться в том числе к среднесрочному восходящему тренду и проверяют на прочность сопротивление 3950 руб., стабилизация выше которого позволит ожидать развития роста как минимум в район максимумов с середины марта, в район 4500 руб., - указывает стратег. - Акции при этом сохраняют внушительный фундаментальный потенциал роста (72,5%), который может быть реализован в среднесрочном периоде в случае улучшения общерыночных настроений".

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