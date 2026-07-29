"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Яндекса

"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Яндекса" и целевую цену на уровне 5304 рубля за штуку, говорится в комментарии аналитиков.

"Яндекс" опубликовал результаты финансового отчета по МСФО за II квартал 2026 года:

- Выручка выросла на 16% год к году и составила 386 млрд рублей.

- Скорректированная чистая прибыль выросла на 56%, до 48 млрд рублей.

- Скорректированная EBITDA выросла на 35% и составила 88,9 млрд рублей.

- Скорр. чистый долг/скорр. EBITDA - 0,1х.

"Оцениваем результаты нейтрально, но немного лучше наших ожиданий, прежде всего благодаря более сильной динамике скорректированной чистой прибыли, - отмечают эксперты. - Несмотря на замедление темпов роста выручки на фоне непростой макроэкономической конъюнктуры, компания продолжает повышать операционную эффективность, что отражается в росте рентабельности и EBITDA".

Дополнительным позитивным фактором, по мнению аналитиков, стало подтверждение прогноза на 2026 год и рекомендация выплатить дивиденды в размере 110 рублей на акцию за первое полугодие, что поддерживает инвестиционную привлекательность бумаг в долгосрочной перспективе.

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