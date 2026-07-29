Freedom Global подтверждает прогнозную цену акций Яндекса на уровне 5000 руб

Freedom Global подтверждает прогнозную цену акций ПАО "Яндекс" на уровне 5000 руб. за бумагу и рейтинг "покупать", сообщается в комментарии аналитика Freedom Global Натальи Мильчаковой.

"Мы оцениваем результаты "Яндекса" за 2К2026 и 1П2026 по МФСО как сильные, отмечаем преодоление стагнации показателей в первом квартале, - пишет эксперт. - Это говорит о стабильно высоком спросе на услуги ИТ-гиганта. Мы подтверждаем целевую цену акции "Яндекса" на горизонте года в размере 5000 руб. с рейтингом "покупать".

Менеджмент "Яндекса" планирует рекомендовать совету директоров, заседание которого состоится 31 июля, дивиденд за полугодие в размере 110 руб. на акцию, что совпадает с выплатой за июль-декабрь 2025-го. Доходность такого дивиденда составит лишь 2,7% в текущих котировках, но в ИТ-секторе далеко не все компании распределяют прибыль хотя бы раз в год, отмечает эксперт.

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