Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг акций Яндекса на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг акций ПАО "Яндекс" на уровне "покупать" по результатам компании за 2К2026, сообщается в комментарии аналитика Константина Белова.

"Яндекс" опубликовал финансовые результаты за 2К26. В частности, выручка выросла на 16% г/г до 386 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 35% г/г до 89 млрд руб., а рентабельность по нему составила 23%, отмечается в комментарии. Руководство подтвердило прогноз на 2026 г., ожидая увеличения выручки примерно на 20% и скорректированную EBITDA на уровне около 350 млрд руб.

"Результаты "Яндекса" оказались сильными, превысив консенсус-оценку по скорректированной EBITDA на 7%, хотя в основном соответствовали нашим прогнозам по этому показателю и по выручке, - пишут эксперт. - Большинство бизнес-сегментов продемонстрировали рост выручки и положительную скорректированную EBITDA. Мы подтверждаем рейтинг "покупать" по акциям компании".

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