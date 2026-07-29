"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку акций "ВИ.ру"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку акций ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру"), прогнозная стоимость составляет 80 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Андрея Шарова.

Эмитент раскрыл операционные результаты за II квартал 2026 года. Общая выручка во II квартале выросла на 10% до 50,6 млрд руб., против снижения на 4% в I квартале и 3% в IV квартале 2025 года.

"У нас "позитивный" взгляд на "ВИ.ру" на год вперед с учетом потенциала долгосрочного роста бизнеса. По нашей оценке, акции торгуются с мультипликатором в 1,8х EV/EBITDA и 6,4х Р/Е на базе наших прогнозов на 12 месяцев". - отмечает эксперт.

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