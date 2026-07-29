Вероятна консолидация индекса Мосбиржи в середине диапазона 2150-2250п в среду - ПСБ

Вероятна консолидация индекса Мосбиржи в середине диапазона 2150-2250 пунктов в среду, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.

"Ожидаем продолжения консолидации рынка в середине диапазона 2150 - 2250 пунктов по индексу Мосбиржи, - пишет эксперт. - При этом в ходе сессии видим риски закрепления рынка в нижней половине данного коридора на фоне сохранения тенденции к фиксации прибыли по длинным позициям в акциях в отсутствии новых поводов, способных стимулировать продолжение роста".

По мнению Зварича, подъем цен на нефть может несколько поддержать рынок, выведя в лидеры бумаги нефтегазового сектора. Важным событием дня станет публикация статистики по недельной инфляции, что может способствовать пересмотру инвесторами ожиданий по динамике ключевой ставки и, соответственно, отразиться на спросе на акции.

"Среднесрочно, учитывая отсутствие существенных позитивных сдвигов в основных фундаментальных факторах, сохраняются риски возобновления полноценного снижения и обновления минимумов года, - предупреждает аналитик банка. - В сложившейся ситуации, на наш взгляд, формирование средне- и долгосрочных позиций выглядит преждевременным, а покупки акций в расчете на краткосрочное продолжение восстановления несут на себе повышенные риски".

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