Финрезультаты Сбербанка и Яндекса в фокусе внимания инвесторов - "Финам"

Финрезультаты Сбербанка и "Яндекса" будут в фокусе внимания инвесторов в среду, говорится в комментарии директора по стратегии инвесткомпании "Финам" Ярослава Кабакова.

На взгляд эксперта, российский рынок акций остается под давлением сразу нескольких факторов - санкционной риторики, слабой динамики нефти, отсутствия новых внутренних драйверов и осторожности инвесторов перед публикацией корпоративной отчетности. Индекс Мосбиржи торгуется в районе 2200 пунктов, в ожидании улучшения внешнего фона.

"Ближайшей зоной поддержки остается диапазон 2150-2170 пунктов, а возвращение выше 2250-2280 станет первым техническим сигналом к стабилизации, - считает Кабаков. - В краткосрочной перспективе преобладает сценарий торговли в широком боковом диапазоне с высокой чувствительностью к корпоративным новостям".

В центре внимания в среду окажутся результаты Сбербанка и "Яндекса". По мнению стратега "Финама", для Сбербанка главным вопросом станет динамика чистой процентной маржи, качество кредитного портфеля и прогноз менеджмента на второе полугодие. "Акции остаются одним из наиболее устойчивых активов российского рынка, однако потенциал дальнейшего роста будет зависеть уже не столько от финансовых результатов, сколько от ожиданий по ставке Банка России", - указывает он.

Отчетность "Яндекса" должна показать, сохраняется ли высокая динамика рекламного бизнеса и цифровых сервисов в условиях замедления экономики. По мнению Кабакова, любые признаки снижения темпов роста способны усилить давление на бумаги технологического сектора.

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