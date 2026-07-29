Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2150-2200п в среду - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2150-2200 пунктов в среду, прогнозируют аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Индекс Мосбиржи не смог удержать отметку 2200 пунктов и по итогам основной торговой сессии вторника снизился на 1,16% до 2191,17 пункта, - отмечают эксперты в комментарии. - Негативным событием для рынка остается обвал нефтяных котировок: Brent потерял 4,43%, реагируя на призрачные надежды на разрядку между США и Ираном. Инвесторы фиксировали прибыль в нефтяных бумагах, а дополнительный негатив пришел со стороны корпоративных отчетов, в первую очередь, от ВТБ".

Аналитики ожидают, что в среду рынок проведет сессию в диапазоне 2150-2200 пунктов индекса Мосбиржи с риском ухода ниже при ухудшении внешнего фона.

Из корпоративных событий они выделяют публикацию отчетностей Сбербанка и "Яндекса". Внимание инвесторов также будет направленно на традиционные недельные данные по инфляции.

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