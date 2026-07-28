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28 июля 2026 года 17:24
"Финам" поставил оценку акций ВТБ на пересмотр
"Финам" поставил оценку акций ВТБ на пересмотр по финрезультатам эмитента за 2К2026 по МСФО, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Вышедшие финансовые результаты ВТБ мы расцениваем как в целом нейтральные, - пишет эксперт. - Банк продолжил быстро восстанавливать чистые процентные и комиссионные доходы, а снижение прибыли было в большой степени обусловлено высокой базой прошлого года, когда банк зафиксировал большой доход от операций с ценными бумагами и существенную экономию на налогах. Качество активов остается стабильным, а скорректированный прогноз по годовой прибыли соответствует нашим ожиданиям". Между тем факторами неопределенности, на взгляд Додонова, остаются перспективы сотрудничества с WB и предстоящая крупная допэмиссия. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВТБ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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