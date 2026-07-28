"Финам" поставил оценку акций ВТБ на пересмотр по финрезультатам эмитента за 2К2026 по МСФО, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Вышедшие финансовые результаты ВТБ мы расцениваем как в целом нейтральные, - пишет эксперт. - Банк продолжил быстро восстанавливать чистые процентные и комиссионные доходы, а снижение прибыли было в большой степени обусловлено высокой базой прошлого года, когда банк зафиксировал большой доход от операций с ценными бумагами и существенную экономию на налогах. Качество активов остается стабильным, а скорректированный прогноз по годовой прибыли соответствует нашим ожиданиям".

Между тем факторами неопределенности, на взгляд Додонова, остаются перспективы сотрудничества с WB и предстоящая крупная допэмиссия.

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