Дивдоходность "префов" Сургутнефтегаза выглядит привлекательно уже по текущему курсу рубля - "Финам"

Дивидендная доходность привилегированных акций "Сургутнефтегаза" выглядит привлекательно уже по текущему курсу рубля, считает аналитик инвесткомпании "Финам" Сергей Кауфман.

"Акции "Сургутнефтегаза" по-прежнему интересны в качестве квази-ставки на ослабление рубля, - пишет эксперт в комментарии. - Более того, даже если курс рубля не изменится до конца года, "префы" "Сургутнефтегаза" дают около 10% дивдоходности".

В целом, на взгляд Кауфмана, сейчас большая часть факторов работает в сторону некоторого ослабления рубля. Вдобавок со следующего года планируется поменять бюджетное правило, то есть снизить цену отсечения в нем. И, возможно, инвесторы будут немножко заранее отыгрывать этот фактор, как это было уже в марте, до событий на Ближнем Востоке, допускает аналитик.

"Другим важным фактором является сильный рост денежной массы, - указывает он. - Пока мы не видим значимого эффекта от этого с точки зрения курса рубля, в первую очередь, потому что вся эта рублевая денежная масса, она как бы не сильно уходит изнутри РФ. Но, конечно, долгосрочно практически всегда большое увеличение денежной массы, оно неизбежно ведет к тому, что валюта хотя бы умеренно ослабляется".

Эксперт напоминает, что сейчас курс доллара практически такой же, какой был в начале 2022 года, хотя с тех пор накоплена большая инфляция, рост денежной массы, - фундаментально это говорит о том, что рубль аномально крепок.

"Так что наш базовый прогноз предполагает, что до конца года курс доллара вырастет до 83-85 рублей. В таком сценарии дивидендная доходность "префов" "Сургутнефтегаза" по текущим котировкам будет примерно 17-19%. То есть даже умеренное ослабление рубля за счет низкой базы курса доллара прошлого года создает предпосылки для очень хорошей дивдоходности по бумаге", - делает вывод стратег инвесткомпании.

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