"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям JPMorgan с прогнозной ценой $341

"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям JPMorgan Chase & Co. с прогнозной стоимостью $341 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал снижения 3,5% от текущего уровня, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Несмотря на сохраняющиеся значительные экономические и другие риски в мире, мы умеренно оптимистично оцениваем долгосрочные перспективы JPMorgan, - пишет эксперт. - Прогнозы по американской экономике остаются довольно позитивными, на этом фоне мы рассчитываем, что благодаря диверсифицированной бизнес-модели, сильным позициям во всех основных сегментах и устойчивой капитальной позиции JPMorgan успешно пройдет через текущий непростой период и продолжит уверенно смотреться в финансовом плане в ближайшие годы".

В то же время акции JPMorgan после скачка на 18% за последние два месяца, на взгляд Додонова, торгуются несколько выше своего справедливого уровня, в связи с чем наш взгляд на них остается сдержанным.

JPMorgan Chase - один из ведущих международных финансовых холдингов со штаб-квартирой в Нью-Йорке и операциями по всему миру.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.