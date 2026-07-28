Ближайшие дни обещают стать определяющими для российского рынка акций - "Финам"

Ближайшие дни обещают стать определяющими для российского рынка акций, считает директор по стратегии инвесткомпании "Финам" Ярослав Кабаков.

На взгляд эксперта, российский рынок акций демонстрирует значительно большую устойчивость, чем можно было ожидать после обвала нефти. Решение Банка России снизить ставку до 14% продолжает поддерживать спрос на риск, а значительный объем открытых коротких позиций заставляет участников рынка закрывать шорты практически на каждом локальном снижении.

Однако этот рост пока остается преимущественно техническим, считает Кабаков. По его оценке, геополитический фон ухудшается, инфраструктурные риски сохраняются.

"Ближайшие дни обещают стать определяющими для российского рынка, - полагает стратег. - Если санкционная риторика США окажется мягче ожиданий, а переговорный процесс вокруг Ирана сохранится, индекс Мосбиржи способен продолжить движение к 2280-2300 пунктам за счет закрытия коротких позиций. Однако любое усиление санкционного давления или новый виток эскалации способны быстро вернуть рынок к уровням 2100-2000 пунктов".

По мнению Кабакова, после мощного отскока последних дней пространство для ошибок становится существенно меньше, поэтому корпоративная отчетность крупнейших российских компаний и геополитические новости вновь будут определять направление движения рынка.

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