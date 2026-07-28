Индекс Мосбиржи вряд ли закрепится выше 2200п - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи вряд ли закрепится выше 2200 пунктов в сложившейся ситуации, полагает главный аналитик "Алор Брокер" Андрей Зацепин.

Аналитик подчеркивает, что индекс Мосбиржи в понедельник закрылся выше отметки 2200 пунктов, которая ранее была сильной поддержкой, а теперь стала сопротивлением. Но о пробое преграды, на его взгляд, говорить рано.

"Принципиально для российского рынка акций с 19-20 июля, когда бенчмарк торговался ниже 2000 пунктов, мало что изменилось,- считает Зацепин. - Смягчение денежно-кредитной политики будет более медленным, чем ожидалось ранее. Да, усилились разговоры о необходимости нормализации ситуации вокруг Украины, но пока они далеки от конкретики. Подросла нефть, но и она откатывает назад - сегодня с утра за баррель дают чуть менее $85, в то время как в прошлый четверг она зашкаливала за $100".

Эксперт считает, что рост индекса Мосбиржи в понедельник не выглядит убедительным. Более того, в понедельник снизился рынок облигаций, что говорит о спаде локального инвестиционного оптимизма. "Все говорит о том, что спекулянтам стоит искать момент для открытия шорта как по рынку в целом, так и по отдельным бумагам", - делает вывод стратег.

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