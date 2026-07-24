"Финам" поставил оценку акций Intel на пересмотр

"Финам" поставил на пересмотр оценку для акций Intel Corp., сообщается в комментарии аналитика отдела анализа акций инвестиционной компании Максима Абрамова.

"Мы планируем пересмотреть рейтинг и целевую цену по бумагам эмитента после публикации сильной финансовой отчетности за II квартал 2026 года. Результаты и прогноз компании на следующий квартал указывают на существенное улучшение ее фундаментальных показателей на ближайшие годы", - указывает эксперт.

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