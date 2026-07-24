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24 июля 2026 года 18:57
"Финам" поставил оценку акций Intel на пересмотр
"Финам" поставил на пересмотр оценку для акций Intel Corp., сообщается в комментарии аналитика отдела анализа акций инвестиционной компании Максима Абрамова. "Мы планируем пересмотреть рейтинг и целевую цену по бумагам эмитента после публикации сильной финансовой отчетности за II квартал 2026 года. Результаты и прогноз компании на следующий квартал указывают на существенное улучшение ее фундаментальных показателей на ближайшие годы", - указывает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-INTEL-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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24 июля 2026 года 18:29