Возможность снижения ставки ЦБ РФ до 13,5% к концу 2026г сохраняется - "Т-Инвестиции"

Возможность снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 13,5% годовых к концу 2026 года в базовом варианте сохраняется, считает главный экономист брокера "Т-Инвестиции" Софья Донец.

Банк России все-таки снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 14% годовых. Рынок отреагировал позитивно, констатирует эксперт, поскольку многие участники были готовы к более жесткому решению и жесткому сигналу.

Что касается сигнала, то он оказался таким же компромиссным, как и само решение, отмечает Донец. Согласно обновленному прогнозу ЦБ, средняя ключевая ставка до конца текущего года составит 13,7-14%. "Это означает, что сценарий с новым повышением ставки в прогноз уже не заложен. Соответственно, сохраняется возможность снижения ставки до 13,5% к концу 2026 года - именно такой сценарий мы считаем базовым", - пишет аналитик брокера в обзоре.

При этом прогноз по средней ключевой ставке на следующий год повышен до 10,5-12,5%. "Да, это заметно выше предыдущего прогноза, но он по-прежнему предполагает дальнейшее снижение ставки", - указывает эксперт "Т-Инвестиций".

Банк России подчеркивает, что из-за новых инфляционных шоков инфляция окажется выше прежних ожиданий - на уровне 6-7% по итогам текущего года. Именно поэтому регулятор будет снижать ставку более плавно, чем предполагалось ранее.

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