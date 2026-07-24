"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Thermo Fisher Scientific

"Финам" понизил рейтинг акций Thermo Fisher Scientific с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $548 за штуку, что предполагает потенциал снижения 4,2%, сообщается в материале ведущего аналитика инвестиционной компании Зарины Саидовой.

"Бумаги эмитента с апреля текущего года принесли доходность в размере 22% и превысили указанную нами целевую цену", - констатирует эксперт.

Динамичному росту поспособствовали сильные результаты за 1К26 и повышение прогнозов на весь год, отмечает она.

Далее в пользу роста сыграли новости о продаже своего микробиологического бизнеса в целях оптимизации структуры активов и презентация новых продуктов - масс-спектрометров с ИИ-аналитикой, а также проводившийся компанией обратный выкуп акций, указывает Саидова.

Наконец, говорится в обзоре аналитика "Финама", свой вклад в ралли внесли результаты 2К26, превзошедшие прогнозы по основным показателям.

Отчетность за 2К развеяла опасения инвесторов касательно влияния ближневосточного кризиса на издержки представителей медтеха.

"На данном этапе основные драйверы роста уже нашли отражение в динамике цены бумаг, и Thermo Fisher торгуется с небольшой премией в размере 4,2% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E и P/S (NTM)", - указывает эксперт инвесткомпании.

Thermo Fisher Scientific - разработчик и поставщик высокотехнологичных инструментов, химикатов и расходных материалов для научных исследований в области биотехнологий и фармацевтики.

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